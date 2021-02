Au grand bonheur des staffs techniques des deux représentants algériens en Ligue des champions africaine, à savoir le CR Belouizdad et le MC Alger, le report de leur match respectif contre l'ASO Chlef et l'USM Alger leur permettra de bien préparer leurs prochains déplacements difficiles hors du pays. En effet, il est utile de rappeler que le MC Alger affrontera le Zamalek, vendredi 12 février au Caire, pour le compte de la première journée de la phase de groupe de la compétition africaine. Quant au CR Belouizdad, il affrontera le TP Mazembe, samedi 13 février au Congo. Mais à moins d'une semaine de leur match respectif, les deux équipes connaissent des situations diamétralement opposées: du côté du CR Belouizdad, on notera une stabilité remarquable alors que du côté du MCA, l'instabilité de la barre technique depuis le départ du coach Nabil Neghiz risque de jouer un mauvais tour aux joueurs pour bien débuter cette phase des poules de la Ligue des champions. Il est important de rappeler au passage que le champion d'Algérie, le CRB, est placé dans le groupe B et affrontera le TP Mazembe (RD Congo), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et Al Hilal (Soudan). Mais plus compliqué pour le MCA, qui se retrouve dans le groupe D, avec une affiche dure. Il affrontera l'Espérance Tunis (Tunisie), le Zamalek (Egypte), et le Teungueth FC (Sénégal). Et il se trouve que le CR Belouizdad devrait s'envoler en direction du Congo mercredi prochain. D'ici là, le coach des Rouge et Blanc Dumas aura donc plus de temps pour préparer ce difficile déplacement en terre congolaise après le report du match contre Chlef prévu aujourd'hui. Mieux encore, le coach Dumas est un peu plus soulagé dans la mesure où il compte d'ici le match de samedi prochain, pouvoir peut-être récupérer quelques-uns de ses joueurs blessés. D'ailleurs, il enregistre le retour de l'attaquant Amine Souibah qui s'est entraîné le plus normalement avant-hier, oubliant parfaitement sa blessure ainsi qu'Ahmed Gasmi qui travaille en silence et qui est prêt pour reprendre la compétition. Après avoir été écarté durant plusieurs mois, Gasmi est revenu récemment aux entraînements avec le groupe professionnel. Ce qui est de bon augure, d'autant qu'il est bien qualifié en ligue des champions et son expérience serait très bénéfique à ses coéquipiers pour bien aborder cette Ligue des champions avec ce déplacement au Congo. Cependant, du côté du MCA, la problématique de l'absence du coach principal est toujours d'actualité. Aux dernières nouvelles, c'est ce dimanche aux responsables de la Sonatrach, sponsor majeur de l'équipe de décider de l'avenir de la direction de la SSPA/MCA et donc de bien connaître le successeur du coach Neghiz qui s'est séparé à l'amiable d'avec les responsables du club quittant la barre technique. Abdelkader Amrani, qui vient de quitter le CS Constantine, a été annoncé comme successeur de Neghiz, mais sa candidature est bloquée. Il négocie toujours son tarif et l'assurance de travailler avec un adjoint qu'il choisit lui-même. Pendant ce temps, l'intérim de la barre technique est assuré par l'entraîneur-adjoint Réda Babouche et le directeur technique sportif, Abdelatif Bourayou. C'est dire que le prochain match en déplacement de l'équipe en vue de l'entame de la Ligue des Champions face à la redoutable équipe égyptienne du Zamalek ne se présente pas dans de bonnes conditions.