Le CR Belouizdad et le MC Alger, co-leaders de la Ligue 1 de football, tenteront de renouer avec le succès, en accueillant respectivement l’ASO Chlef et le CA Bordj Bou Arréridj à l’occasion de la mise à jour de la 6e journée du championnat qui comprend trois matchs prévus samedi et dimanche. L’équipe de Belouizdad, qui affronte aujourd’hui (16h) dans son jardin fétiche du 20-Août-1955 une formation chélifienne mal-classée (14e), visera coûte que coûte la victoire pour faire oublier à ses supporters sa première défaite de la saison, enregistrée le week-end dernier en déplacement face au CS Constantine (1-0). Même objectif pour le Mouloudia d’Alger qui cherchera, dimanche au stade du 5-Juillet (18h45) face au CABBA, à se réconcilier avec son public, après son cuisant échec (3-0), le premier cette saison, enregistré « at home » devant la JS Kabylie. La troisième rencontre de mise à jour de la 6e journée opposera la JS Saoura au MC Oran samedi (18h) au stade du 20-Août de Béchar. Ces deux équipes, qui partagent la 3e place au classement, ex aequo avec la JSK, essaieront chacune de réaliser un bon résultat pour ne pas se laisser distancer par les coleaders qui comptent quatre points d’avance. Le club de la Saoura, qui aura l’avantage de jouer devant son public, cherchera à confirmer son succès obtenu le week-end dernier face à l’US Biskra (2-1). Le Mouloudia d’Oran, de son côté, voudra préserver sa dynamique de victoires après ses deux précédents succès de rang, en déplacement face au CABBA (2-1) et à domicile contre le NC Magra (1-0). Après cette mise à jour du calendrier, il restera deux matchs encore à apurer pour le compte de la Ligue 1, à savoir USM Alger-Paradou AC de la 6e journée et Paradou AC-USM Bel Abbès de la 9e journée.