Gohr Mahia(Kenya) - CRB, aujourd'hui à 13h

Simple formalité pour les Belouizdadis

Le Chabab, qui a infligé un (6-0) au match aller à Gohr Mahia, ne devrait avoir aucun problème pour revenir avec le ticket de la qualification pour la phase des poules. Le coach Dumas ne pourrait compter sur les services de l'attaquant Souibaâ et du buteur-maison Belahouel, victimes d'une déchirure musculaire et indisponibles pour une durée de deux semaines. De plus, et aux dernières nouvelles, le milieu de terrain Mrizegue ne s'est pas entraîné avant le départ de l'équipe au Kenya et est donc incertain pour ce match, car n'ayant apparemment pas repris d'une blessure pourtant jugée «petite». Les joueurs se sont entraînés lundi dernier, au stade Ksari pour leur première séance avant une dernière, hier, sur la pelouse où doit se dérouler le match. Sur l'ambiance du groupe sur place, le manager général du Chabab, Toufik Korichi assure: «Nous avons tout ce qu'il faut et tout se déroule dans d'excellentes conditions». En revanche, chez les joueurs adverses, il sont enclenché un mouvement de grève pour réclamer leurs arriérés de salaire. Avant-hier, 10 joueurs seulement, dont des cadres de l'équipe ont repris les entraînements. Cette séance a été reprise avec un nouveau coach, à savoir Pamzo au moment où la direction de l'équipe tente de convaincre les autres joueurs à reprendre et disputer le match d'aujourd'hui. Les joueurs du CRB sont, donc, bien favoris dans ce match, dont le coup d'envoi sera donné à partir de 13h. Avec ce large score de (6-0) au match aller, les Rouge et Blanc sont sûrs de se qualifier à la phase des poules qui constitue déjà un premier objectif atteint, en espérant aller le plus loin possible dans cette compétition, comme le veulent bien joueurs, staffs ert dirigeants, sans oublier les fans.

CS Sfax (Tunisie) - MC Alger,aujourd'hui à 15h

En quête de confirmation

L'équipe du MC Alger aura fort à faire aujourd'hui, dans son match retour de LDC face au CS Sfaxien qu'elle a battu au match aller (2-0). Pour certains, ce score est sécurisant, alors que pour d'autres, il ne l'est pas. C'est pourquoi le coach Nabil Neghiz n'a cessé d'avertir ses joueurs pour aborder cette rencontre avec le plus d'attention possible et surtout avec une très grande vigilance et concentration totale durant toute la partie. L'ambiance est au beau fixe et Friou, le buteur algérois n'hésite pas à déclarer: «Le plus important c'est la qualification.» Sur le plan de l'effectif, Neghiz a convoqué 24 joueurs, mais devra se passer des services du milieu offensif Djabou (malade), du milieu défensif Isla Diomande, retourné chez lui pour renouveler son permis de travail, et de Mehdi Benaldjia, écarté par le staff technique pour «choix tactiques». Par ailleurs, le défenseur Miloud Rebiaï, remis d'une blessure au genou, a été convoqué, mais n'est pas sûr de jouer. De plus, le milieu de terrain ivoirien Isla Daoudi Diomande, attendu lundi à Sfax pour rejoindre ses coéquipiers pour ce match, qui débutera à 15h, n'a pas pu embarquer pour Tunis depuis Abidjan.«Il a été empêché de prendre l'avion, en dépit du fait qu'il était en possession de tous les documents requis, dont la réservation d'hôtel. La direction du club a pris contact avec l'ambassadeur d'Algérie à Abidjan pour trouver une solution et aider le joueur à rallier Tunis, afin de disputer le match demercredi», a indiqué le club sur sa page officielle dans Facebook. Pour assurer une qualification, aujourd'hui, Neghiz a bien visionné les matchs de son adversaire pour constater les forces et faiblesses de cette équipe, afin de bien la contrer et arracher le ticket qualificatif à la phase des poules.