Hier à Lubumbashi, le CR Belouizdad a réussi l’essentiel face aux Congolais du TP Mazembe. Les Algérois sont allés arracher le point du match nul (0-0), dans le cadre de la première journée de la phase des poules de la Champions League. Un résultat probant pour les Algériens face à l’une des meilleures équipes du continent. Mieux, les protégés de Franck Dumas auraient pu revenir avec un résultat bien meilleur, n’étaient-ce les occasions ratées, entre autres, par Sayoud, Koukpo, Tariket et Bechou. Mais quoi qu’il en soit, ce résultat reste positif pour une équipe qui s’est déplacée avec un effectif, et qui, surtout, a été agressée à la mi-temps dans leur vestiaire, sans compter plusieurs téléphones portables et autres objets volés. La veille, c’est le MC Alger, autre représentant algérien dans cette compétition, qui est allé arracher le point du match nul (0-0), chez le vice-champion d’Afrique, le Zamalek SC (Egypte) au Caire.