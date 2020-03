Tous les employés de la SSPA/CRB ont décidé de faire un don de 25% de leur masse salariale pour contribuer dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Le P-DG du groupe Madar-Holding, Charaf Edine Amara, a indiqué que la situation sanitaire actuelle au pays est sensible au point que le moindre détail ne doit pas être négligé pour la lutte contre la propagation du coronavirus. « Le monde entier est en état d’alerte. La situation évolue d’une manière inquiétante. Nous sommes tous concernés par ce qui se passe actuellement, et c’est pour cette raison que nous demandons à tout le monde de suivre les consignes de sécurité. Tout le monde doit être impliqué et chacun est appelé à contribuer à sa manière », a-t-il indiqué, hier. Pour sa part, les joueurs du CRB ont lancé plusieurs vidéos sur la page officielle du club pour sensibiliser les Algériens en général, et les supporters de leur club en particulier, quant à la nécessité de prendre toutes les mesures préventives pour lutter contre la propagation du coronavirus. Des vidéos de Chouaib Keddad, Adel Djerrar et Samir Aiboud ont été postées, alors que d’autres s’en suivront au fur et à mesure.