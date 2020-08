Au lendemain de la réception du bouclier de champion de la saison 2019-2020, une information tombe comme un couperet sur le jeune milieu de terrain du CR Belouizdad, Naoufel Ould Hamou. Il a été convoqué par sa direction qui l’a informé qu’il est libéré, en lui versant de départ

4 mensualités comme indemnité ainsi que la prime de la consécration. Et pourtant, le joueur de 21 ans, lié encore jusqu’en 2024 avec le club de Laâkiba, devait être prêté à un autre club afin d’avoir des matchs dans les jambes et revenir encore plus fort, lequel dispose, de par les avis, unanimes, de qualités avérées pouvant grandement servir son club, dans un futur proche. Abattu, le joueur, passé par le MC Alger et l’AD Alcorcon (Espagne) a posté un message sur les réseaux sociaux où il affirme quitter le Chabab avec un pincement au cœur. Cette décision de la direction a suscité, en parallèle, l’ire des supporters. Dans différents commentaires, ils affirment que Ould Hamou a été « lésé », ajoutant ne rien comprendre dans ce revirement de situation.