Les dirigeants du CR Belouizdad ont choisi le stade du 5-Juillet (Alger), pour la domiciliation des matchs de leur club en Ligue des champions de la CAF, saison 2020-2021, a appris l'APS auprès de la direction de l'Office du complexe olympique (OCO) Mohamed-Boudiaf. La direction générale de l'OCO a, en effet, reçu officiellement une demande du CRB afin de pouvoir accueillir ses adversaires en compétition interclubs de la CAF et dont le tour préliminaire est prévu fin novembre. D'ailleurs, la direction générale de l'OCO a entamé depuis plusieurs jours des travaux de réfection de quelques installations, notamment les anciens vestiaires qui seront rouverts afin de garantir le confort et la sécurité requis, en application des mesures et recommandations sanitaires, exigées sachant que la pelouse de cette enceinte se trouve actuellement dans un excellent état. Il est à rappeler que la même enceinte sportive accueillera également tous les matchs du Paradou AC en C1, ainsi que la Supercoupe d'Algérie, le 21 novembre, entre le CRB et l'USMA, de même que le prochain match entre l'Algérie et le Zimbabwe, prévu le 12 novembre prochain à huis clos, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2021.