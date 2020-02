Présenter un bilan à la fin de l’année civile demeure un des exercices que les clubs dits professionnels classent comme dernier de leurs soucis. Ceux qui le font se comptent sur les doigts d’une seule main. Ce sont les propos du président de la commission de contrôle et de gestion des finances des clubs (DCGF), Réda Abdouche, qui le confirment. Ce dernier avance des chiffres exorbitants de déficit et dettes des clubs. Cela doit changer, donc, dès le mois de juin prochain, puisque les clubs devant bénéficier de la licence de club professionnel (LCP) auront à fournir avant ce mois en sus d’une série de 19 documents, entre autres, les bilans ainsi que les documents montrant leurs situations vis-à-vis des services des assurances et des impôts. Ces clubs se retrouvent dans une situation des plus délicates et ne risquent certainement pas de préparer les documents en question dans les délais requis.

Mais voilà qu’il y a un autre cas qui demeure différent par rapport aux autres. Il s’agit de celui du CR Belouizdad. L’actionnaire majoritaire, le groupe Madar-Holding, monte une course contre la montre pour récupérer les bilans des deux anciens présidents, Mohamed Bouhafs et Réda Malek. Ces deux derniers n’ont pas présenté leurs bilans, ce qui fait que Madar-Holding se trouve dans l’impossibilité de fournir le sien. Cette situation de blocage risque de durer encore longtemps, d’autant plus que Bouhafs est porté disparu depuis sa destitution et ne donnera certainement pas signe de vie de si tôt. Même s’il fera son apparition, cela ne risque pas de régler les choses, puisque son prédécesseur, Réda Malek, n’a pas présenté son bilan. Cette situation mène directement vers le fait de priver le CRB de la LCP et, de facto, une interdiction pour le CRB de disputer une des compétitions africaines la saison prochaine, si l’équipe termine dans une place en championnat qui lui permet d’y prendre part. La direction du groupe Madar-Holding aurait sollicité Malek dans ce sens afin de présenter les documents de sa période de gestion, et ce dernier se serait montré prêt à le faire dans les meilleurs délais. Pour ce qui est du cas de Bouhafs, l’on songe du côté du groupe en question à préparer un dossier à présenter à la FAF et la DCGF afin de trouver une solution à cette situation obscure. Madar-Holding se montre prêt à payer toutes les amendes nécessaires relatives au retard pour débloquer la situation. Pour le groupe en question, il est hors de question de se priver d’une participation à une compétition internationale en payant des erreurs de gestion que d’autres responsables avaient commises. Certes, l’actuel actionnaire majoritaire doit assumer le passif et l’actif, ce que Madar-Holding a fait depuis son arrivée il y a une année de cela, mais le cas échéant n’est pas prévu et la solution est à trouver conjointement entre toutes les parties concernées. Un autre dossier chaud qui s’ajoute, ainsi donc, aux autres déjà sur les tablettes des dirigeants du Chabab, lesquels sont préoccupés aussi par la situation actuelle de leur équipe.

Cette dernière occupe, certes, la première place au classement général du championnat, mais son actuelle baisse de forme et les résultats en dents de scie enregistrés, dont la dernière défaite face à l’US Bikra (0-1) font que ses poursuivants directs exercent sur elle une forte pression, à commencer par son dauphin et prochain adversaire, la JS Kabylie (36 points pour le CRB et 32 pour la JSK).

Les deux équipes se rencontreront samedi prochain au stade du 20-Août dans le cadre de la 20e journée du championnat de Ligue 1 à partir de 17h45.