L’USM Alger a mis à exécution sa décision de boycotter le derby face au MC Alger, manière de protester contre la décision de la Ligue de football professionnel (LFP), car ayant maintenu la programmation de cette rencontre pour ce samedi, en dépit de l’absence de six de leurs joueurs, retenus actuellement dans différentes sélections nationales. Il s’agit de Sifour, Hamra, Khemaïssia, Benhamouda et Belarbi, présents en sélection nationale militaire, ainsi que l’international Libyen Muaid Ellafi, appelé lui aussi en Equipe nationale de son pays. En attendant le verdict final de l’instance fédérale, c’est le CR Belouizdad, difficile vainqueur de l’US Biskra (3-2) qui s’installe provisoirement en tête du classement général, avec 14 points. La formation de Laâquiba doit une fière chandelle à Bechou, Belahouel et le capitaine Nessakh, auteurs des trois buts belouizdadis, alors que Lakhdari a inscrit un but sur penalty avant que Benkouider n’inscrive le second but pour les Biskri. De son côté, l’ASO Chlef a remporté sa première victoire de la saison, en dominant petitement la JS Kabylie (1-0), grâce à Djahel, auteur de cette unique réalisation à la 24’. Enfin, à Béchar, la JS Saoura locale avait commencé par souffrir le martyr face à une coriace équipe du Paradou AC, ayant tenu bon jusqu’à la 88’, avant de craquer devant Saâd, auteur de l’unique but de cette rencontre. Un exploit pour les Bécharois, qui évoluaient à neuf contre dix, car Kaddour et Yahia-Chérif avaient été expulsés, respectivement aux 45’+1 et 83’, alors que du côté adverse, c’est Bouabta qui avait écopé d’un carton rouge, à la 45’+1. Un précieux succès pour la JSS, qui se hisse sur la 3e marche du podium, alors que le PAC reste lanterne-rouge, à égalité de points avec l’ASO, qui dispose également de quatre unités.