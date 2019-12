Lundi, Le CRB concède sa deuxième défaite depuis le début de l’exercice, après celle essuyée sur la pelouse du CS Constantine (1-0), à l’occasion de la 10e journée. Sur un but de Meftah à la 80’, le Chabab rate l’occasion de s’adjuger le titre honorifique de champion d’hiver. Le MC Oran, qui se devait de l’emporter pour s’emparer de la 3e place, a été surpris à domicile par l’ASO Chlef (1-2) dans un derby de l’Ouest très disputé de part et d’autre. L’ASO confirme sa bonne santé en alignant un troisième match sans défaite, et compte un match en moins à jouer à domicile face à l’USM Alger. La JS Saoura n’est pas en reste, puisqu’elle a raté également l’occasion de prendre seule la 3e place, en s’inclinant devant son public face à l’USM Bel-Abbès (0-1). Il s’agit de la deuxième défaite concédée par la Saoura à domicile après celle face au MC Alger (0-1), lors de la 3e journée. L’équipe de la Mekerra confirme son net succès décroché à domicile face au MC Alger (3-1), et réalise une excellente opération en rejoignant la troisième place en compagnie du MCO, la JSS, le CSC, et l’ASAM. Le derby de l’Est entre l’AS Aïn M’lila et le CS Constantine s’est soldé sur un score vierge (0-0). En bas du classement, la lanterne rouge, le Paradou AC, a renoué avec la victoire après un mois et demi de disette, en remportant le derby algérois chez le NA Hussein-Dey (3-1). Le PAC compte encore quatre matchs en retard à disputer. Le NC Magra a confirmé son redressement en s’imposant sur le fil face à l’US Biskra (1-0). La JS Kabylie, qui aspire à rejoindre le podium, est allée tenir en échec le CABB Arréridj (1-1). Cette 14e journée a été marquée par trois victoires en déplacement et quatre expulsions : Semahi (JSS), Bouguettaya (USMBA), Belameiri (CABBA) et Bouafia (USB). Le match MCA - ESS a été reporté à une date ultérieure en raison de l’engagement du club algérois en Coupe arabe.

Résultats

NC Magra 1 - US Biskra 0

NA Husseïn-Dey 1 - Paradou AC 3

CABB Arréridj 1 - JS Kabylie 1

AS Aïn M’lila 0 - CS Constantine 0

MC Oran 1 - ASO Chlef 2

JS Saoura 0 - USM Bel-Abbès 1

USM Alger 1 - CR Belouizdad 0

MC Alger - ES Sétif (reportée)