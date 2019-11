En attendant le match que l’autre coleader, le MC Alger, devait disputer hier soir au stade Omar-hamadi de Bologhine face au CA Bordj Bou Arréridj, le CR belouizdad est seul patron de la Ligue 1. Les Rouge et Blanc de la capitale se sont installés, en solo, sur le fauteuil de leader après avoir réussi à bien négocier une partie compliquée. Hôte d’une formation chélifienne venue au stade du 20-Août 1955, afin de revenir avec, au moins, le point du match nul, le CRB a eu beaucoup de mal pour faire respecter la hiérarchie. Outre la maladresse des avant-centres belouizdadis, l’expulsion du défenseur Bouchar, à la 37e minute, a grandement compliqué la tâche des poulains de Amrani. Ainsi, il a fallu attendre un petit éclair de génie de Sayoud en seconde période (68’) pour voir le Chabab glaner les trois points de la victoire. Un gain qui permet aux gars de Laâquiba de monter, provisoirement, sur la plus haute marche du podium (23 pts) et par la même occasion renouer avec le succès après avoir encaissé leur premier revers de la saison à Constantine, lors de leur dernière sortie, face au Chabab local par la plus petite des marges. Pour sa part, l’ASO, qui signe son retour parmi l’élite, occupe la 14e place (8 pts), celle du premier non relégable. A Béchar, l’affiche ayant mis aux prises la JS Saoura au MC Oran n’a pas connu de vainqueur, puisque les deux équipes se sont séparées sur un score de parité (1-1). Dans cette rencontre où l’essentiel des faits a eu lieu en première mi-temps, les Hamraoua ont été les premiers à ouvrir la marque à la demi-heure de jeu par l’entremise de Fourloul (30’), d’un coup franc direct. Les Aiglons du Sud n’ont pas tardé à réagir en nivelant le score juste avant la pause grâce à Hammia (42’). A la suite de ce score de parité, les deux protagonistes continuent d’occuper conjointement la 3e place au classement (17 pts). L’autre match de mise à jour de la 6e journée devait mettre, hier soir, au stade Omar-Hamadi de Bologhine le MC Alger au le CA Bordj Bou Arréridj.