Etant donné que son club a été cité dans l'enregistrement qui a été attribué au président de l'ES Sétif, Fahd Halfaya, la direction du CR Belouizdad ne restera pas les bras croisés. Dans un commuiqué publié sur sa page officielle sur Facebook, jeudi, elle annonce une série de mesures. Intitulé «intolérable», la direction du CRB a indiqué dans son communiqué: «Une conversation téléphonique qui reste à vérifier d'une manière officielle, entre deux acteurs connus et influents du football, a été interceptée et postée sur différents réseaux sociaux. Il y est question de monnayer et d'influencer les résultats des rencontres pour faire barrage, entre autres, au Chabab Riadhi de Belouizdad, leader incontesté de Ligue 1 depuis la première journée du cham-pionnat 2019-2020. Les pouvoirs publics, tout comme la FAF et la LFP ont réagi promptement pour condamner ces pratiques.» Le Chabab, qui s'en remettra aux instances du football et à la justice, se dit «victime au premier chef de cette ignominie». Le club de Belouizdad espère que les instances du football prennent les mesures les plus sévères contre les auteurs authentifiés de ces comportements «infamants» et «leurs complices de l'ombre, qui attentent si gravement à l'éthique sportive et à la morale la plus élémentaire ainsi que la réputation de notre football national, en tant que détenteur de la dernière CAN-2019, auprès des instances internationales (FIFA et CAF)». En sus, le Chabab entend déposer une plainte avec constitution de partie civile. «Il y va de l'honneur bafoué du sport national dans lequel des individus, se croyant au-dessus de tout et de tous, perpétuent des pratiques malfaisantes qui ont découragé les meilleures volontés», ajoute-t-on encore dans le communiqué. Dans ce document, il est mentionné que le CRB demandera réparation: «Le CRB demandera réparation conformément aux dispositions des règlements généraux et du Code disciplinaire de la FAF. Le CRB appellera à l'exclusion et la radiation définitive, pour l'exemple, des auteurs de ces pratiques, de leurs éventuels commanditaires et de leurs réseaux, sans préjuger des condamnations prévues par le Code pénal en la matière.» Enfin, le club de la capitale affirme «comprendre, à présent, l'acharnement que d'aucuns mettraient à vouloir empêcher le CRB d'être désigné champion de Ligue 1». «C'est que sous couvert d'une improbable vertu sportive outragée, grenouillages et messes basses alimentaient les arrangements entre copains et coquins. Ces accommodements n'impliquent qu'une poignée de faussaires indignes de représenter la grande famille du football.

Les joueurs et la majorité des dirigeants des clubs concernés par le scandale méritent tout notre respect. Notre solidarité entière leur est acquise en ces temps sombres pour le sport roi», conclut le communiqué.