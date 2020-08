La direction du Chabab Riadhi de Belouizdad a décidé de passer la vitesse supérieure en matière de recrutement. À l'heure actuelle, elle n'a engagé que deux éléments, en l'occurrence le latéral droit, Mokhtar Belkhiter et le milieu de terrain Zakaria Draoui. Deux bons renforts, certes, mais qui restent insuffisants, aux yeux des supporters. Ceux-ci attendent le recrutement au niveau de la ligne offensive, qui a montré ses limites lors de la précédente saison. Avec le manque d'attaquants dans le championnat algérien, les dirigeants du Chabab se tournent vers la piste étrangère. Dans ce sillage, deux attaquants ont été approchés et les Rouge et Blanc font des pieds et des mains, afin de les engager. Il s'agit, d'abord, du Congolais Francis Kabwe Manengela, pensionnaire du VV Goes (4e division néerlandaise). Le joueur de 25 ans vient de signer avec cette équipe, en provenance de Hoek, mais son contrat devrait être résilié prochainement. Le joueur, qui possède aussi la nationalité hollandaise, évolue en tant qu'ailier gauche et attaquant de pointe. Une polyvalence qui pourrait bien servir aux Belouizdadis, en quête de joueurs répondant à ce profil. Manengela a été proposé par un manager et son profil aurait séduit les Belouizdadis, qui ont entamé les négociations, en espérant conclure dans les meilleurs délais, surtout que le recrutement dans le secteur offensif est devenu une priorité. L'autre piste est celle menant à l'attaquant Marcellin Dègnon Koukpo. Àgé de 24 ans, le Béninois évolue actuellement au CS Hammam-Lif, en Tunisie, depuis 2018 et son contrat se termine à la fin de cette saison (toujours en cours), avec lequel il a inscrit 6 buts. Si les deux joueurs en question sont recrutés, c'est Soumana Haïnikoye qui sera libéré, comme déjà rapporté par nos soins. Par ailleurs, et s'agissant du latéral gauche, Rayane Haïs, il sera finalement maintenu. Le coach Franck Dumas va le remettre à son poste de prédilection, en tant qu'ailier gauche et en recrutant un autre joueur pouvant concurrencer le capitaine Nessakh sur ce même flanc de l'arrière garde.