Le CR Belouizdad a démarré en trombe cette nouvelle saison 2020-2021 en arrachant d'abord la Supercoupe d'Algérie avant de revenir en force en Ligue des champions après 20 ans d'absence. C'est dire que depuis le championnat d'Algérie de la saison passée, les fans des Rouge et Blanc croient dur comme fer que leur équipe est capable d'ajouter d'autres titres cette année, en commençant par conserver celui de champion. Avec une préparation difficile avant le premier match et ce, à cause de la problématique des joueurs et quelques responsables atteints du coronavirus, le Chabab a bien su surmonter ce handicap grâce à la volonté des joueurs et du staff technique pour bien entamer cette nouvelle saison 2020-2021.

En effet, l'équipe drivée par Dumas a d'abord battu l'USM Alger en Supercoupe d'Algérie, aux dépens de l'USM Alger (2-1). Ensuite, c'est une victoire claire et nette avant-hier face à l'équipe libyenne d'Al Nasr (2-0) au stade du 5-juillet en match aller du tour préliminaire de la Ligue des cham-pions. Le Chabab préserve donc sa dynamique en frappant d'entrée, se faisant faciliter la tâche, en vue de la seconde manche prévue en Egypte entre les 4 et 6 décembre prochain.

En effet, le Chabab a pris le match à son compte dès l'entame de la partie pour ouvrir la marque dès le quart d'heure du jeu. À la suite d'un beau une-deux joué à l'entrée de la surface de réparation avec Ngombo, Koubko a fait parler sa technique en éliminant deux défenseurs pour aller ensuite battre le portier adverse. Par la suite, les Rouge et Blanc ont essayé de se mettre à l'abri avant la mi-temps, mais, les Libyens bien organisés ont réussi à annihiler toutes les tentatives des Belouizdadis. En seconde période et comme lors de la première c'est le Chabab qui prend les choses en main. Et cette pression des Rouge et Blanc a bien donné ses fruits puisque à la suite d'un corner bien botté par Sayoud, Nessakh, libre de tout marquage au second poteau, n'a eu aucune peine à reprendre le cuir de la tête pour loger le ballon au fond des filets d'Al Nasr (60'). Mais, au lieu de poursuivre leurs offensives, on avait l'impression que les Rouge et blanc se sont contentés de ces deux buts. D'ailleurs Sayoud a raté un but en se retrouvant, seul face aux bois vides, à la 74e minute. en tout cas, le Chabab montre bien qu'il possède une bonne force de frappe sur le plan offensif. Suite à cette victoire bien méritée, le CRB prend une sérieuse option pour la qualification en attendant la manche retour prévue le 6 décembre prochain au Caire (Egypte). Pour rappel, en cas de qualification du CRB, ce dernier aura pour adversaire au 1er tour le vainqueur de la double confrontation entre l'Armée patriotique rwandaise et Gor Mahia (Kenya). D'ailleurs, les responsables du CR Belouizdad préparent déjà le match retour puisque les joueurs ont déposé leurs passeports en vue de l'obtention des visas pour l'Egypte. Le départ de la délégation bélouizadie en direction du Caire est prévu le 4 décembre prochain.