Le Chabab de Belouizdad poursuit son envol. Leader incontesté du championnat de Ligue 1, l’équipe en rouge et blanc a confirmé sa présente forme en l’emportant, samedi dernier à domicile face à la JS Saoura (1-0), au stade du 20-Août, dans le cadre de la 13e journée. Les protégés de Abdelkader Amrani s’attendaient à une mission difficile face à une équipe sudiste qui ne se présentait certainement pas en victime expiatoire. Les Algérois ont imposé leur jeu et dominé les débats, mais l’efficacité devant les buts n’y était pas. La faute à un excès de précipitation, certes, des attaquants, mais aussi à une forme éblouissante qu’a affiché le jeune portier de la JSS, Zaïdi. Ce dernier a anéanti toutes les tentatives averses, sauf celle de Sayoud, à la 40’, l’obligeant, d’un coup franc magistralement botté, à aller récupérer la balle de son nid. C’est la seule réalisation de la partie permettant aux Belouizdadis de réaliser une courte mais très précieuse victoire. Ceci, malgré la contestation des gars du Sud, après le but « injustement » refusé au capitaine Khoualed, pour une position d‘hors jeu « imaginaire ». Précieuse est cette victoire parce que entre-temps, le poursuivant direct, le MC Alger, s’est effondré à Bel Abbès, en concédant la lourde défaite sur le score de (1-3) face à l’équipe locale. Ainsi, l’écart entre le leader et son dauphin est porté à 4 points, à deux journées de la clôture de la phase-aller. « Nous visons, à présent, le titre honorifique de champions d’hiver. Après, nous allons nous consacrer à ce qui nous attend pour la deuxième partie de la saison », a indiqué le vieux briscard et directeur sportif du Chabab, Saïd Allik, en fin de partie. Même son de cloche chez les membres du staff technique, conduit par Abdelkader Amrani et les joueurs, dont le chevronné attaquant Ahmed Gasmi. « Les victoires sont difficiles à dessiner, certes, vu que nous sommes devenus l’équipe à battre, mais le plus important est de trouver, chaque fois, la solution idoine pour marquer et gagner. Pour l’heure, tout va dans le bon sens, en espérant que nous nous maintenons sur cette dynamique de bons résultats le plus longtemps possible », a indiqué le joueur qui enchaîne sa deuxième titularisation après une longue convalescence. La suite sera plus claire en fonction, aussi, de la qualité des trois joueurs que le CRB va recruter lors de la prochaine période d’enregistrement hivernale, qui débutera le 20 du mois courant. Recruter un attaquant de pointe demeure la priorité absolue de la direction, représentée par l’actionnaire majoritaire, Madar-Holding.

Jusqu’à l’heure, tout est gardé au secret concernant cette opération de recrutement. Une seule certitude : la libération de trois joueurs, à savoir les attaquants N’gussan, Soumana et Bendif, qui n’ont pu ou su s’imposer au sein de l’effectif. Le principe que Amrani veut inculquer à ses joueurs est simple, clair, net et précis : ne sous-estimer aucun adversaire, garder les pieds sur terre et surtout ne pas exercer une pression inutile sur soi. Pour l’heure, tout le monde rame dans le même - et surtout le bon - sens. L’objectif, dès lors, est de faire le plein dans les deux prochaines journées qui restent avant le baisser de rideau de cette phase-aller. Cela débutera par un chaud derby algérois, samedi prochain, au stade Omar-Hamadi de Bologhine, face à l’USM Alger, avant de recevoir, le mercredi qui suivra, le MC Oran au stade du 20-Août. Deux matchs des plus ardus face à de coriaces adversaires, mais l’optimisme qui se dégage des rangs des joueurs laisse prédire que cet objectif est dans les cordes des joueurs. Les supporters commencent, au fil des journées, à voir grand, sans pour autant exercer de la pression sur les joueurs, sachant à l’unanimité que, le cas échéant, cela risque de se répercuter négativement sur eux.