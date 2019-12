Malgré la belle prestation de son équipe, samedi dernier face au MC Alger (2-2), dans le cadre de la 12e journée du championnat de Ligue 1, l’entraîneur du CR Belouizdad, Abdelkader Amrani, garde les pieds sur terre. Pour lui, « rien n’est encore joué pour le titre ». « Nous avons réalisé une belle prestation dans ce derby, contrairement aux matchs précédents. La raison est toute simple : en face de nous, il y avait une équipe qui a joué le jeu, contrairement aux précédents adversaires, lesquels se contentaient de se regrouper en défense. Dans ce derby, entre le leader et son dauphin, le jeu a plu à tout le monde, même si nous aurions pu aspirer à mieux», a-t-il expliqué en fin de match. Amrani, qui croyait en la victoire jusqu’à cette 92e minute de jeu et ce but égalisateur de Nekkache, poursuivra : « Cette rencontre s’est jouée sous pression pour les deux équipes et chacun a essayé de la gérer comme bon lui semble. Vu le déroulement de la rencontre, nous étions plus proches de la victoire. Cependant, on prend tout de même un point en déplacement et je trouve que ce n’est pas aussi mal. N’oublions pas que nous avons perdu un joueur après 6 minutes de jeu (Selmi, NDLR) et on finit le match à 10 (expulsion de Sayoud, NDLR). » Parmi les points positifs dans cette rencontre pour les Belouizdadis, il y a le retour de Ahmed Gasmi, après une longue période d’absence, et son coach l’a aligné dans le onze de départ. Sur la prestation du chevronné attaquant, Amrani dira : « Comme je l’ai déjà dit, je n’ai pas de solutions en attaque. Pour Gasmi, cela fait plusieurs mois qu’il n’a pas joué avec nous. Malgré cela, je trouve qu’il a réalisé un bon match et réussi à faire de belles choses. Avec l’enchaînement des matchs, il sera meilleur à l’avenir. » Ce derby a été émaillé par plusieurs scènes désolantes, lorsque des supporters du MCA, fou-furieux, ont procédé par des jets de projectiles en direction du terrain, ce qui a provoqué un véritable climat d’alerte.

Le MCA risque de recevoir l’ES Sétif sans la présence de ses supporters. Par ailleurs, la direction a décidé de libérer l’attaquant ivoirien, N’guessan, pour « rendement insuffisant » alors que trois autres joueurs devraient le suivre dans les jours à venir, mais dont les noms n’ont pas encore été dévoilés.