Le Chabab (1er, 28 pts), impuissant face à une équipe de l’USMA plus volontaire, est appelé à réagir face au MCO (3e, 19 pts), qui reste sur une défaite à domicile face à son voisin de l’ASO Chlef (1-2). Même si les Belouizdadis partiront largement favoris dans leur antre du 20-Août-1955, il n’en demeure pas moins que leurs dernières victoires arrachées au forceps devant leur public, laissent dégager quelques insuffisances, d’où la nécessité de rester vigilants face à une équipe oranaise capable du meilleur comme du pire. Le MCA (2e, 24 pts), auréolé de sa qualification en quarts de finale de la coupe arabe, effectuera un déplacement périlleux à l’Est du pays pour affronter le CS Constantine (3e, 19 pts), dans un duel qui promet en intensité. Si le Mouloudia aspire à rester au contact du leader, le CSC aura à cœur de confirmer ses derniers bons résultats. Positionnées juste derrière le leader et son dauphin, l’AS Aïn M’lila, la JS Saoura et l’USM Bel-Abbès, qui comptent le même nombre de points que le MCO et le CSC, vont livrer un duel à distance pour s’emparer de la troisième place. Si l’ASAM et la JSS seront en appel en déplacement pour affronter respectivement le Paradou AC (16e, 11 pts) et l’ES Sétif (13e, 14 pts), l’USMBA aura l’avantage de jouer à domicile face à l’USM Alger (10e, 17 pts), ce qui pourrait faire la différence. La JS Kabylie (8e, 18 pts), invaincue depuis la 9e journée, sera privée de son public, huis clos oblige, lors de la réception du NC Magra (11e, 15 pts), dans un match qui devrait, a priori, revenir aux Canaris. Toutefois, les gars de Magra ne comptent pas effectuer le voyage à Tizi Ouzou en victime expiatoire, eux qui restent sur deux victoires de rang, dont une en déplacement. L’ASO Chlef (11e, 15 pts) qui a le vent en poupe avec un bilan de 7 points pris sur 9 possibles, aura à cœur de confirmer sa bonne santé dans son jardin de Mohamed-Boumezrag, face au CA Bordj Bou Arréridj (8e,18 pts), qui souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. Enfin, dans le bas du tableau, le choc des mal-classés entre l’US Biskra (13e, 14 pts) et le premier relégable le NA Husseïn-Dey (15e, 12 pts) sera certainement âprement disputé. Une défaite de l’une ou de l’autre équipe serait lourde de conséquence.

Programme d’aujourd’hui

CR Belouizdad - MC Oran (15h)

US Biskra – NA Hussein-Dey (16h)

JS Kabylie – NC Magra (16h à huis clos)

ES Sétif – JS Saoura (16h)

Paradou AC – AS Aïn M’lila (16h)

ASO Chlef – CABB Arréridj (17h)

CS Constantine – MC Alger (17h45)

USM Bel Abbès – USM alger (18h45)