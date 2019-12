Programmé, reporté puis reprogrammé, le derby entre l’USM Alger et le CR Belouizdad, comptant pour la 14e journée du championnat de Ligue 1 aura finalement lieu, aujourd’hui, à partir de 18h45 au stade Omar-Hamadi de Bologhine.

Une affiche à suivre, d’autant plus que le leader belouizdadi pourrait, dès aujourd’hui, être déclaré champion d‘hiver, en cas de victoire. Ceci, sans attendre les deux derniers matchs de son poursuivant direct, le MC Alger, dont celui face à l’ES Sétif qui a été reporté à une date ultérieure. Mais la victoire ne sera pas facile à arracher, aujourd’hui, face à des Usmistes, soufflant le chaud et le froid depuis le début de la saison, qui ne se laisseront certainement pas faire chez eux et devant leur public, en tentant d’arracher les trois points qui leur permettraient de grimper les échelons au classement général.

Le coup d’envoi de cette alléchante affiche sera donnée à partir de 18h45, ce qui, est-il souhaité, favorisera une grande affluence, donnant, ainsi, à ce débat un cachet particulier. Toujours à Alger, un autre derby est au programme de cette journée, dont le coup d’envoi sera donné un peu plus tôt. Il s’agit de la rencontre opposant le NA Hussein Dey au Paradou AC.

Deux équipes mal en point, quoique le PAC, qui ferme la marche au classement général, a encore quatre matchs en retard à disputer.

Les Hussein Déens, qui évolueront chez eux et devant leur public du stade du 20-Août, doivent, vaille que vaille, l’emporter au risque de sombrer dans une crise où il sera, ensuite, difficile, de s’en sortir. A l’Ouest, un autre derby se jouera au stade Ahmed-Zabana d’Oran, entre le Mouloudia local et l’ASO Chlef.

Un derby indécis, et ouvert à tous les pronostics, que tout le monde espère voir se dérouler dans un fair-play total, afin d’enterrer la hache de guerre ayant caractérisé les relations entre les deux clubs depuis quelques années.

A vrai dire, cette journée est celle des derbys, puisqu’un autre est programmé à l’Est, lorsque le CS Constantine recevra, au stade Chahid-Hamlaoui, l’AS Aïn-M’lila, dans un duel qui s’annonce équilibré. Quant à la JS Saoura, elle abordera la réception de l’USM Bel Abbès avec l’intention de réagir et surtout mettre fin à trois matchs sans victoire.

La JS Kabylie, dont les deux derniers matchs ont été reportés à une date ultérieure, effectuera un déplacement périlleux à l’Est pour défier le CABB Arréridj avec lequel il partage la 7e place dans l’objectif de s’approcher du podium. Dernier match au programme de cette journée, celui devant mettre aux prises le NC Magra à l’US Biskra.