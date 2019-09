Le CS Constantine, après des débuts difficiles en championnat, se retrouve désormais au pied du podium, après sa courte, mais précieuse victoire contre le NA Hussein Dey (1-0), remportée samedi soir au stade Chahid-Hamlaoui, pour le compte la 6e journée de Ligue 1 algérienne de football. C’est l’attaquant Mohamed Amine Abid qui a inscrit ce but à la 79’, quelques minutes seulement après son incorporation, propulsant son équipe par la même occasion à la quatrième place du classement général, avec huit points, au moment où le NAHD reste scotché à la

11e place, avec seulement six unités au compteur. Du coup, c’est l’entraîneur des Sang et or, Arezki Remmane, qui se

retrouve une fois de plus dans le collimateur des supporters. Ces derniers font pression sur leurs dirigeants afin de limoger le technicien en question qui, selon eux, a échoué dans sa mission. Pour sa part, l’Entente de Sétif, et après des débuts mitigés, commence à apercevoir le bout du tunnel, puisque sa dernière victoire contre le nouveau promu, l’US Biskra (2-0), l’a propulsée au milieu du tableau, avec sept points, au moment où son adversaire du jour reste scotché à la 11e place, qu’il partage ex aequo avec le NAHD. De leur côté, l’AS Aïn M’lila et le NC Magra s’étaient neutralisés (1-1) un peu plus tôt dans l’après-midi, et ce sont les visiteurs qui ont réalisé une bonne affaire, car ils avaient commencé par être menés au score avant de revenir. En effet, c’est l’ASAM qui a ouvert la marque par Abderezzak Bitam à la 53’, avant que l’abnégation des visiteurs ne porte ses fruits à la 85’, avec l’égalisation de Sami Demigha. Cette sixième journée s’achèvera avec le déroulement des cinq dernières rencontres inscrites à son programme, à savoir : MC Alger - CA Bordj Bou Arréridj, JS Saoura - MC Oran, USM Alger - Paradou AC, USM Bel-Abbès - JS Kabylie et CR Belouizdad - ASO Chlef, dont la date n’a pas encore été fixée.





Résultats

AS Aïn M’lila 1 - NC Magra 1

CS Constantine 1 - NA Husseïn Dey 0

ES Sétif 2 - US Biskra 0



A programmer

MC Alger – CABB Arréridj

JS Saoura - MC Oran

USM Alger - Paradou AC

USM Bel-Abbès - JS Kabylie

CR Belouizdad - ASO Chlef