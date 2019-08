Le CS Constantine, l’un des représentants algériens en Coupe arabe des clubs de football, a battu la formation bahreïnienne d’Al-Muhraraq sur le score de 3-1 mardi soir au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine, en match comptant pour les 16es de finale aller. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Djaabout (38’), Amokrane (84’) et Belkacemi (90’+3) pour les Algériens. Ismail Abellatif était l’auteur de la seule réalisation des visiteurs, à la 50’. La manche retour aura lieu le 17 septembre prochain à 16h à Manama. A la fin de la rencontre, le premier responsable technique des Sanafir, Denis Lavagne, s’est dit satisfait du résultat, même s’il estime que rien n’est encore joué, d’autant plus que certains joueurs n’étaient pas à la hauteur des attentes. « Le CSC a réalisé ce soir un bon résultat, même si le rendement de certains de mes joueurs n’était pas satisfaisant. On a su exploiter les opportunités offertes et réussi à inscrire trois buts. C’est l’essentiel, et ça nous permet d’aborder le match retour avec aisance pour la qualification au prochain tour. C’est une bonne entame pour le CS Constantine dans cette compétition arabe », a-t-il indiqué.

Pour sa part, Marcos Cesar, l’entraîneur d’ Al Muharriq fait savoir : « Mes joueurs ont fait ce qu’il fallait. Le manque d’expérience et de compétition, du fait que la championnat du Bahrein de football n’a pas encore débuté ont joué en notre défaveur.

Les deux buts du CS Constantine en temps mort compliquent notre situation et rendent notre mission au match retour difficile. Néanmoins, nous avons nos chances de passer ce tour. » L’autre représentant algérien dans cette compétition, le MC Alger en l’occurrence, entrera en lice le 24 septembre à domicile face au club omanais d’Al-Dhafar. Le Vieux club de la capitale a atteint les quarts de finale de la précédente édition, avant de se faire éliminer par les Soudanais d’Al-Merreikh.

Le dernier club algérien engagé dans cette compétition, la JS Saoura en l’occurrence, a validé sa qualification en battant dimanche soir les Tunisiens du CA de Bizerte (1-0), dans le cadre du tournoi préliminaire disputé à Casablanca. R. S.