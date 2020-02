Le CS Constantine s’est distingué, en qualifiant trois équipes sur quatre possibles aux quarts de finale de la coupe d’Algérie des jeunes catégories, à l’issue des rencontres des 8es jouées vendredi et samedi, alors que cinq clubs ont réussi à placer deux équipes au prochain tour, a rapporté dimanche la Fédération algérienne de football (FAF). Les Constantinois se retrouvent ainsi en quarts de finale dans les catégories Réserves, U17 et U15, tandis que la JS Saoura est en Réserves et U19, le Paradou AC en Réserves et U19, le RC Arbaâ en Réserves et U19, le MC Alger en U19 et U15 et l’ES Sétif en U17 et U15. Les 8es de finale de la Coupe d’Algérie des jeunes ont été amputés de la rencontre MSP Batna-ES Sétif (U17) qui n’a pas eu lieu en raison de l’absence du médecin.

Il est à souligner que sur les 31 matchs joués, 14 (soit 45%) ont dû aller à la séance de tirs au but pour désigner le vainqueur.