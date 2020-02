Le début d'année 2020 de l'Atlético tient du cauchemar et une déroute continentale pourrait empirer la situation, plaçant «El Cholo» Simeone sur un siège éjectable. Fin janvier, l'élimination en 16es de finale de coupe du Roi face à un club de D3 espagnole (la Cultural Leonesa, 2-1 a.p.) a assommé les Madrilènes. Au point que le directeur général du club Miguel Angel Gil Marin a dû voler au secours de l'encadrement et des joueurs pour éteindre l'incendie. «Nous devons rester responsables et prendre en compte (...) tout ce que nous avons déjà réussi en tant que club, avec ce staff et cette équipe», a écrit le dirigeant dans une lettre adressée aux supporters. Une manière de rappeler combien Diego Simeone a transfiguré l'Atlético, moribond à son arrivée fin 2011. Avec le «Cholo» sur le banc, l'«Atleti» a atteint deux fois la finale de la Ligue des champions (2014, 2016) et a engrangé une Liga (2014), une coupe du Roi (2013), une Supercoupe d'Espagne (2014), deux ligues Europa (2012, 2018) et deux Supercoupes d'Europe (2012, 2018)... Mais après plus de huit années, le projet Simeone montre des signes de fatigue. L'Atletico pointe aujourd'hui à la 4e place du championnat d'Espagne (40 pts), à 13 points du leader merengue. Soit son pire total à ce stade de la saison sous l'ère «Cholo» (seulement deux victoires en huit matchs en 2020 et 10 matchs nuls concédés depuis le début de la saison). «Les critiques qu'il reçoit, c'est comme ça, c'est le football. Quand tu perds autant de joueurs, c'est dur. Tu dois changer l'équipe, recruter de nouveaux joueurs, changer de philosophie, de style de jeu... Ça prend du temps, et les gens ne te laissent pas le temps», l'a soutenu Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, lundi dernier en conférence de presse. Un début de saison maussade, marqué par les départs de joueurs emblématiques durant l'été (Antoine Griezmann, Diego Godin, Filipe Luis...), a vite convaincu Simeone, certain que «les critiques sont nécessaires pour progresser» comme il l'a déclaré lundi, de parler de «saison de transition», alors que le jeu offensif de l'Atletico n'a toujours pas réussi à huiler ses rouages... A l'image de la pépite portugaise Joao Felix (20 ans), recruté l'été dernier à Benfica pour 126 millions d'euros, mais qui ne parvient pas à trouver ses marques à l'Atlético. La présence du jeune Portugais, victime d'une «blessure musculaire à la jambe droite lors du match contre Leganes» le 26 janvier, comme indiqué par le club, puis malade d'une angine qui l'a empêché de s'entraîner cette semaine. Ajoutez à cela l'absence de Diego Costa (opéré d'une hernie discale cervicale fin novembre) et le transfert avorté d'Edinson Cavani au mercato d'hiver, et vous obtenez la pire attaque de l'Atlético de l'ère Simeone (seulement 25 buts inscrits en Liga). De quoi s'inquiéter, face à la redoutable intensité défensive de Liverpool. Malgré ces difficultés, les joueurs continuent d'afficher un soutien indéfectible envers leur entraîneur... Contrairement à son entourage: à en croire la presse espagnole, German «Mono» Burgos, fidèle bras droit du «Cholo», se serait montré intéressé par le poste de N.1... «Cela fait 25 ans que l'on se connaît, c'est un ami, on travaille ensemble depuis 19 ans et, quand il sentira le besoin de répondre de ses actes (...) il le fera lui-même», a balayé Simeone en conférence de presse la semaine dernière.



Juventus

Nouvelles rassurantes pour Pjanic

La Juventus Turin a donné lundi des nouvelles de Miralem Pjanic, sorti sur blessure dimanche lors de la rencontre face à Brescia en Serie A (2-0). Si le Bosnien avait dû céder sa place à Blaise Matuidi après une douleur ressentie au niveau de l'adducteur, les nouvelles sont plutôt rassurantes pour l'ancien Lyonnais. Un diagnostic médical a été réalisé par les médecins du club et exclut toute blessure musculaire. Pjanic devrait donc être remis pour la rencontre au Groupama Stadium le mercredi 26 février en 8es de finale aller de Ligue des Champions.



Manchester City

Guardiola balayeles rumeurs

Pour le directeur général de Manchester City, Ferran Soriano, il n'y a aucun doute, la sanction de son club sera annulée à coup sûr, alors qu'un appel devant le TAS est en gestation. Le proche de Pep Guardiola a ensuite vu son entraîneur prendre la parole face à son groupe, lors d'une réunion d'urgence entre les parties en question. Et à en croire l'ensemble de la presse britannique, du Sun au Daily Mail, en passant par le Daily Star, le coach des Skyblues a envoyé un message fort à ses ouailles alors que son nom est annoncé avec insistance du côté de la Juventus ou encore du PSG et que Mauricio Pochettino est cité pour lui succéder sur le banc de touche des pensionnaires de l'Etihad Stadium. «Je resterai à Manchester City la saison prochaine, et ce, même si nous sommes relégués en League Two (quatrième division anglaise)», a lâché le natif de Santpedor, sous contrat jusqu'en juin 2021.



Chelsea

Lampard inquiet pour Kanté

Titulaire lors de la défaite de Chelsea contre Manchester United (0-2) lundi soir en championnat, N’Golo Kanté a quitté la pelouse dès la 12’. On en sait un peu plus sur sa blessure puisque son entraîneur Frank Lampard a annoncé que le milieu de terrain français est touché aux adducteurs. Et il n’est pas confiant. «C’est une blessure aux adducteurs. On va devoir l’évaluer mais cela n’a pas l’air bon», a glissé le technicien anglais après la rencontre. La participation du Champion du monde au 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich la semaine prochaine pourrait être compromise.



Manchester United

Raiola détruit Solskjaer

«Paul est notre joueur et non celui de Mino.» Solskjaer n’a pas vraiment apprécié les propos récents de Mino Raiola, affirmant que Paul Pogba avait déjà la tête à la Juventus. La tension est donc montée d’un cran autour du Français, d’autant qu’il est toujours blessé. Le coach norvégien doutait même de revoir le joueur sous le maillot des Red Devils. Nouvel épisode lundi puisque, Mino Raiola a répondu au coach de MU et comme d’habitude, il n’y est pas allé de main morte. «Pogba n’est pas à moi et n’est certainement pas la propriété de Solskjaer. Paul appartient à Paul Pogba. Vous ne pouvez pas posséder un être humain comme ça. J’espère que Solskjaer ne veut pas suggérer que Paul est son prisonnier. Solskjaer devrait s’informer de mes paroles. Je suis libre d’exprimer mes pensées. Jusqu’à présent, j’étais peut-être gentil avec lui. Solskjaer devrait juste se souvenir de l’été dernier et des propos qu’il a tenus envers Pogba. Je pense que Solskjaer est frustré pour différentes raisons. Je pense que Solskjaer a d’autres choses à craindre... plus que mes paroles sur l’avenir de Pogba. Si j’étais lui, je serais inquiet.»



FC Barcelone

Braithwaite,Leganés panique !

Autorisé à recruter un joker médical après la rechute d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone s’intéresserait à l’ancien Toulousain Martin Braithwaite. Alerté par cette rumeur, Leganés n’a reçu aucune nouvelle de son attaquant ni du club catalan. Mais selon les informations de Sport, l’actuel 19e de Liga craint de perdre son buteur en raison de sa clause libératoire à 20 millions d’euros. Le scénario serait catastrophique pour l’équipe à la lutte pour le maintien, qui a déjà perdu l’avant-centre Youssef En-Nesyri, parti cet hiver au FC Séville grâce à une clause identique…



Olympiakos

Valbuena va prolonger

Arrivé l'été dernier en provenance de Fenerbahçe, Mathieu Valbuena (35 ans) se plaît bien en Grèce. Alors qu'il lui reste encore un an et demi de contrat, le milieu offensif a affirmé à la chaîne Mega Channel qu'il allait prolonger d'une saison. «J'ai obtenu un accord oral avec le président. Nous avons eu une discussion pour l'extension de mon contrat pour une année supplémentaire, pour rester à l'Olympiakos. J'en suis très fier, très heureux.» L'ancien Marseillais est en pleine forme avec 8 buts et 18 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues. L'Olympiakos est actuellement leader de son championnat après 22 journées.