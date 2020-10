Le début de la saison footballistique en Algérie est-il compromis? Au train où vont les choses, cela risque d'être le cas. Les cas testés positifs au coronavirus chez les clubs de la Ligue 1 laissent craindre ce scénario. Et c'est au niveau du CR Belouizdad, champion d‘Algérie en titre, que le nombre dépasse toutes les attentes. Après le milieu de terrain, Samir Aiboud, contaminé et guéri, c'est au tour, dimanche dernier, du défenseur central Sofiane Bouchar, de choper le virus.

La direction du club a communiqué ce cas sur son site Internet et annoncé que le stage que l'équipe effectue actuellement à Mostaganem a été écourté, puisqu'il s'est terminé hier. Mais en réalité, cette décision d'interrompre le stage est due au fait que 6 autres cas ont été détectés, sans, toutefois, être déclarés par la direction belouizdadie.

Il s'agit des joueurs Haïs, Sayoud, Souibaâ et Bousseliou, ainsi que le médecin de l'équipe et le garde-matériel. Pourtant, avant de rallier cette ville côtière, tous les membres de la délégation du CRB ont effectué des tests PCR, qui s'étaient avérés négatifs. Que s'est-il donc passé,? Selon des sources, certains joueurs ont quitté l'hôtel par moment, à l'insu de leur entraîneur et les autres mem-bres de la direction en place.

Et le CRB n'est pas le seul club dans ce cas. L'USM Alger, en préparation à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger (ESHRA), a enregistré 4 cas positifs. Il s'agit de Alilalt, Chita, Zouari et Boumechra. Jusqu'à ce que nous mettions sous presse, la direction du club, pourtant très active en matière de communication sur les réseaux sociaux, n'a pipé mot sur ces cas. Selon certaines sources, il s'agit d'une personne étrangère au club qui aurait chopé ce virus et pu accéder, ensuite, dans le lieu du stage et contaminer les joueurs en question. Outre le CRB et l'USMA, le MC Oran avait déjà enregistré un cas positif, à savoir le joueur Benamar Mellal. Il faut dire, dans ce sillage, que le non-respect du protocole sanitaire au niveau des clubs y est pour beaucoup dans cet état des lieux. L'application est difficilement réalisable de par les avis unanimes, notamment pour des raisons liées essentiellement au volet financier en cette période où les clubs se trouvent, dans leur grande majorité, en crise. La suite ne s'annonce pas rose.