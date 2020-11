La progression du coronavirus est remarquable dans notre pays. 405 nouveaux cas confirmés, 194 guérisons et 9 décès ont été enregistrés, mardi dernier, selon les chiffres communiqués. En jetant un coup d'oeil du côté du football, où les clubs se préparent activement pour le début du championnat de Ligue 1, prévu le 28 novembre prochain. On remarque que plusieurs d'entre eux ont enregistré des cas aussi bien confirmés que suspects au coronavirus.

Aux dernières nouvelles, le MC Alger indique que son latéral gauche Nabil Lamara est testé positif. En même temps, on révèle que sept autres éléments montrent des symptômes légers de ce virus. Le staff médical a pris les dispositions nécessaires après la confirmation de ces résultats et les mêmes éléments seront soumis à un second test pour prendre les mesures nécessaires. Il y a aussi le NA Hussein Dey, qui enregistre, selon des sources, pas moins de 5 cas positifs. Il s'agit en fait que 4 joueurs, à savoir Bennai, Benayad, Bouziane et Ferrahi, ainsi que le coach des gardiens Ayadi Allaoua. Et la décision a été prise pour mettre les cinq concernés en isolement pendant une semaine avant d'effectuer un autre test. Auparavant, le CR Belouizdad a également enregistré 31 cas positifs au coronavirus obligeant les responsables d'annuler carrément le stage qui était alors en cours à Mostaganem. C'est le cas également pour la JS Kabylie qui avait enregistré 2 cas positifs chez des joueurs.

Par la suite, l'USMA a annoncé, jeudi dernier, la détection de «plusieurs cas positifs asymptomatiques» (19), provoquant l'annulation du match amical qui devait se jouer le vendredi face au Paradou AC à Hydra. Un peu plus tôt, le club algérois a révélé la contamination de 5 joueurs, testés positifs. «Lors du stage effectué à Mostaganem, les joueurs ont été très disciplinés sur le respect du protocole sanitaire, mais malheureusement nous avons eu des cas positifs asymptomatiques.

Nous avons traité ces cas avec le plus grand sérieux possible en les confinant. À la fin du stage, on voulait disputer un match amical, mais à défaut nous avons décidé d'organiser un autre stage (qui s'étalera jusqu'au 12 novembre, NDLR) à Alger pour rapprocher un peu plus le groupe et créer plus de cohésion. Nous allons certainement finir par disputer des matchs amicaux dans le respect total du protocole sanitaire», a indiqué le directeur sportif, Antar Yahia. De plus, il est important de faire remarquer également que d'autres cas positifs ont été enregistrés dans d'autres clubs et bien confirmés, mais qui ne sont pas déclarés.

on citera, à titre d'exemple, les cas de l'AS Aïn M'lila et la JS Saoura, sans oublier le président de l'US Biskra. Ces entrefaites et chiffres, surtout, montrent, si besoin est, que le football n'a pas échappé au coronavirus où on enregistre bel et bien une recrudescence des cas positifs.

Et à ce rythme-là, le championnat ne risque pas de commencer comme prévu à la fin du mois en cours.

Reste, ainsi, à faire une évaluation avec l'ensemble des clubs de la Ligue 1, bien évidemment, en collaboration avec les staffs médicaux de toutes les équipes pour prendre une décision finale pour le maintien ou pas du début du championnat, prévu le 28 novembre prochain.