Le coup d’envoi de la 6e édition du championnat d’Afrique des nations CHAN-2020, réservé aux joueurs locaux, a été décalé au mois d’avril (3-26 avril) 2020 au Cameroun, a annoncé la chaîne de télévision publique camerounaise CRTV. « Rendez-vous dans six mois au Cameroun pour le CHAN-2020. Ce sera au mois d’avril. C’est officiel », a indiqué CRTV sur Twitter.

Le CHAN est programmé habituellement entre janvier et février. La sélection algérienne des joueurs locaux, a échoué à se qualifier pour le prochain CHAN-2020, en s’inclinant samedi dernier à Berkane face au Maroc (3-0). Lors de la première manche disputée le 21 septembre à Blida, les deux équipes se sont neutralisées (0-0).

L’unique participation de l’Algérie au CHAN remonte à la deuxième édition disputée en 2011 au Soudan, au cours de laquelle elle avait terminé le tournoi au pied du podium (4e).

Outre le Cameroun (pays hôte), la 6e édition verra la participation du Maroc (tenant du titre), de la Tunisie, du Mali, de la Guinée, du Togo, du Niger, du Burkina Faso, de la RD Congo, du Congo, de la Tanzanie, de l’Ouganda, du Rwanda, de la Zambie, de la Namibie, et du Zimbabwe.