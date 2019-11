Lié par un contrat avec Naples jusqu’au 30 juin 2022, le latéral gauche algérien, Faouzi Ghoulam, est plus que jamais proche d’un départ. En effet, Ghoulam, qui est indisponible pour un mois pour un problème musculaire, ne fait plus partie des plans de Carlos Ancelotti, selon la Gazetta Dello Sport, qui rapporte que le joueur en question, qui n’a pas complètement repris de sa blessure au genou contractée la saison dernière, peine à retrouver son niveau et à convaincre son coach. Reste maintenant à savoir si beaucoup de clubs vont tenter de s’attacher des services de l’ex-Stéphanois. Naples SSC est prêt à le céder et pour le moment, il y a un seul club qui se serait manifesté pour Ghoulam, en l’occurrence, l’Atletico Madrid. Rappelons que Ghoulam est resté sur le banc en championnat face respectivement à Hellas Vérone (2-0) et contre la SPAL (1-1) et n’a pas pris part aux deux derniers matchs de son équipe contre l’Atalanta et l’AS Roma pour blessure. En Ligue des champions, Ancelotti n’a pas convoqué Ghoulam pour les deux derniers matchs contre Genk (0-0) et Salzburg (2-3).