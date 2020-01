«L’équipe du CS Constantine a retrouvé sa confiance et sa stabilité après le départ de l’ancien entraîneur, Denis Lavagne, et le maintien d’Abdelkrim Khouda au poste d’entraineur principal ainsi que le renforcement de l’effectif par de nouveaux joueurs », a indiqué le directeur général du CSC, Rachid Radjradj. « Le club se porte de mieux en mieux après le limogeage de l’ancien entraineur de l’équipe, le Français Denis Lavagne, et les staffs technique et administratif ont regagné le capital confiance et la stabilité nécessaires qui ont permis aux joueurs de réaliser un bon résultat lors du dernier match », a expliqué le responsable du club. Le technicien Abdelkrim Khouda, qui a rejoint l’équipe du CSC au mois d’octobre dernier en tant qu’entraîneur adjoint, a été retenu par la direction du club au poste d’entraîneur principal, a précisé la même source, soulignant que l’actuel coach, mis à la tête de la barre technique du club après le départ du coach français Denis Lavagne, a prouvé lors de ces derniers matchs qu’il pourra bien diriger l’équipe et concrétiser les objectifs fixés. La direction du CS Constantine avait recruté trois joueurs lors du mercato hivernal, à savoir les deux internationaux libyens, Zakaria Herich et Abdallah Orfi, ainsi que l’ancien gardien de l’équipe, Chamseddine Rahmani, a rappelé Radjradj, assurant que ces joueurs répondent aux besoins exprimés par l’entraîneur en matière de renforcement de l’effectif. Le staff administratif a également procédé à la libération de quatre joueurs lors de cette phase des transferts, à savoir le gardien Ilyes Meziani, Adil Djaabout, Mohamed Athmani et Mohamadou Traoré, a-t-il ajouté. Le CS Constantine qui reste sur une victoire remportée jeudi dernier en déplacement au Paradou AC sur le score de 2-1, affrontera samedi prochain la JS Saoura au stade Chahid-Hamlaoui à Constantine, pour le compte de la 16e journée du championnat de Ligue 1.