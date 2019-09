Le « big derby » de la capitale entre le MC Alger et l’USM Alger, comptant pour la 4e journée du championnat de Ligue 1, jouera le mercredi 11 septembre au stade du 5-Juillet (21h), selon le programme dévoilé samedi soir par la LFP. Un autre derby de cette journée, celui de l’Est, entre le CS Constantine et le CABB Arreridj, est fixé quant à lui au jeudi 12 septembre au stade Chahid-Hamlaoui à 20h30. Le match CR Belouizdad - US Biskra a été décalé au mercredi 25 septembre. Le stade qui abritera cette rencontre n’a pas été mentionné, quelques jours après la fermeture du stade du 20-août 1955 d’Alger.