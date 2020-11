Les supporters de la JSK sont attristés de perdre un président qui a consacré sa vie au club. Mohand Cherif Hannachi qui a été joueur avant de devenir président depuis 1993, aura été le responsable qui a remporté le plus de titres au niveau national et international.

Les fidèles du club kabyle le savent très bien et l’ont très bien exprimé, hier, sur les réseaux sociaux. « Il a quitté le club pour des raisons de santé et non parce qu’on ne voulait pas de lui à la JSK. Nous resterons toujours reconnaissants pour le travail monumental qu’il a fait depuis qu’il était président. Jamais les supporters d’un club n’ont été aussi gâtés que ceux de la JSK pendant son passage à la tête de l’équipe», affirme un jeune supporter sur son mur Facebook.

D’autres supporters ont tenu à recopier son palmarès sur leurs murs comme ultime hommage au défunt. Pour ces jeunes supporters, Hannachi reste le plus grand président de club. Pour beaucoup de supporters et de citoyens en général, la conjoncture actuelle marquée par la pandémie de Covid-19 empêche les gens d’aller l’accompagner à sa dernière demeure. «Je regrette de ne pas pouvoir me rendre dans le cimetière de son village à Larbaâ Nath Iraten. J’aurais tant aimé y être, mais comme vous le savez, la pandémie est à nos portes et il vaut mieux ne pas y aller. C’est mieux pour nous et pour les gens de son village et sa famille», regrette un supporter. Hier donc, faute de pouvoir se déplacer à Larbaâ Nath Iraten, beaucoup ont préféré se remémorer les années d’or de l’équipe kabyle sous la houlette de Mohand Cherif Hannachi. Les coupes d’Afrique, les coupes d’Algérie et les championnats remportés sont des témoins éternels du passage de ce président de club qui a eu des coups de gueule et des moments de joie. Les supporters n’oublient pas également les interventions parfois intempestives de Hannachi qui faisait passer l’intérêt du club avant toute autre considération. Toutefois, malgré la situation actuelle marquée par la pandémie de Covid-19, beaucoup de supporters ont tenu à être présents lors des funérailles à Larbaâ Nath Iraten. «Je ne pouvais pas rester à la maison et ne pas venir assister à l’enterrement de ce grand président qui nous a donné tant de moments de joie. Je prends mes précautions quant aux mesures sanitaires. Mai j’assiste quand même», affirme un supporter qui prenait part à l’enterrement, hier. Une grande foule y était en effet pour accompagner Mohand Cherif Hannachi à sa dernière demeure. Ils étaient venus lui rendre un dernier hommage. Enfin, il était visible que Tizi Ouzou était triste hier. Elle perd un président qui a donné des titres à la JSK. La direction du club, pour sa part, qui a annulé la rencontre amicale face à l’ES Sétif promet d’organiser une autre en hommage à Hannachi dans les tout prochains jours. Le monde du football aura lui aussi perdu un des présidents qui a marqué son temps. Et ils étaient très nom-

breux à lui rendre hommage.