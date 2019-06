Interpellé au début du mois de juin dernier à Paris, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à Marseille notamment pour association de malfaiteurs, corruption, abus de confiance et faux et usage de faux, le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache, Ahmad Ahmad, dément. Mais, le dernier communiqué de la CAF, envoyé à la Fifa, mercredi dernier, le contredit très bien. «Arrêtons ces fausses rumeurs!», a réagi le dirigeant jeudi dernier lors de la conférence de presse d’ouverture de la CAN au Caire. «J’ai été interpellé à Paris, pas arrêté! Interpellé pour une audition, et la plainte n’a même pas été (déposée) contre moi. J’entends partout corruption», a-t-il dit. Or, il se trouve que la CAF assure que l’instance faîtière du foot mondial va s’impliquer dans ses affaires, à sa demande. C’est une mesure inédite qui ternit une fois de plus l’image de la CAF sous l’ère d’un « réformateur bien controversé » puisque « la Fédération internationale de football va s’impliquer directement dans les affaires d’une de ses associations continentales. Ce 20 juin, la FIFA et la Confédération africaine de football (CAF) ont annoncé conjointement cette décision radicale, officiellement prise communément. Mieux encore, Ahmad Ahmad, président de la CAF, a proposé au Comité exécutif de l’institution, réuni au Caire le 19 juin 2019, de solliciter l’expertise de la FIFA afin d’évaluer la situation actuelle au sein de la Confédération », indique un communiqué commun. Ainsi la secrétaire générale de la Fédération internationale de football, Fatma Samoura, a été désignée « déléguée-générale de la FIFA pour l’Afrique » pour une période de six mois à partir du 1er août prochain. Ce qui veut dire, en d’autres termes qu’un audit général de la CAF sera mené de concert : il y aura la cheffe de l’administration de la FIFA, soit la secrétaire générale, la Sénégalaise Fatma Samoura qui occupera en effet, durant six mois, la fonction de « déléguée-générale de la FIFA pour l’Afrique », du 1er août 2019 jusqu’au 31 janvier 2020. Un mandat éventuellement renouvelable « avec l’accord préalable des deux organisations ».

Le « summum des scandales »

Avec tout ce qu’elle a connu comme « scandales », la CAF vient d’atteindre le sommet du « ridicule » en demandant la gestion de la CAF pour six mois avec possibilité d’extension de la période. Et pour mieux saisir ce dernier fait, il est utile de rappeler que le premier scandale «médiatique » a été ce « constat » de la CAF, l’année dernière, faisant état que le Cameroun ne serait pas prêt à temps pour accueillir la CAN-2019. Et du coup la CAF a finalement désigné l’Egypte en janvier dernier, après plusieurs inspections et quelques tergiversations. En avril dernier, le secrétaire général de l’instance Amr Fahmy a été licencié. Ce dernier avait envoyé une lettre à la FIFA en mars dans laquelle il accusait M. Ahmad, de corruption - paiement de pots-de-vin à plusieurs dirigeants, usage personnel de fonds de la CAF - et de harcèlement sexuel à l’encontre de plusieurs salariées de la Confédération. M. Fahmy avait déposé une plainte devant la justice interne de la FIFA contre la CAF qui a abouti à l’ouverture d’une enquête pour «mauvaise gestion». Puis vint cet autre «scandale » en direct lorsque cette vive polémique a éclaté après la finale de la Ligue des champions africaine. Le 31 mai dernier, l’Espérance de Tunis a été sacrée contre le Wydad de Casablanca: son adversaire marocain a décidé de quitter la pelouse pendant le match en raison d’un litige et d’une panne de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

L’autre histoire de l’arbitrage

La CAF a ensuite décidé que le match serait rejoué après la CAN, déclenchant la colère des supporters tunisiens. Et l’avant-dernier mauvais « geste » de la CAF est la levée de suspension de l’arbitre égyptien Gehad Grisha.L’instance africaine avait suspendu Grisha pour six mois pour des fautes commises lors de la finale aller de la Ligue africaine des champions opposant le Wydad Casablanca à l’Espérance ST (1-1). Issam Abdel Fattah, président de la commission des arbitres de la Fédération égyptienne de football (EFA), a confirmé que la CAF a accepté l’appel interjeté par la EFA concernant la décision de suspension de Gehad Grisha. Et c’est ainsi que Grisha se trouve avec les arbitres qui sont désignés pour diriger les matchs de la CAN. Et enfin, voici le « sommet » de la très mauvaise gestion d’Ahmad Ahmad en demandant à la fifa d’évaluer la situation actuelle au sein de la Confédération . C’est donc la secrétaire générale de la FIFA Fatma Samoura qui est nommé » déléguée générale pour l’Afrique à partir du 1er août, pendant six mois, pour superviser la CAF.A moins que ce soit qu’un subterfuge, pour des « tractations » extra sportives avant de « blanchir » le président de la CAF avec la complicité du président de la FIFA…Affaire à suivre.