Décidément, la Ligue de football professionnel (LFP), et le président dont le mandat a expiré, Abdelkrim Medouar, fait dans le «deux poids, deux mesures» en ce qui concerne l'application du protocole sanitaire pour la nouvelle saison 2020-2021. Après le «holà» des présidents des clubs indiquant qu'ils n'ont pas les finances nécessaires pour appliquer toutes les mesures sanitaires prévues pour assurer le bon déroulement de la nouvelle saison, Medouar a tout de suite réglé le problème. Comment? Il a indiqué, vendredi dernier, que son instance était prête à prendre en charge les tests PCR, pour l'ensemble des clubs de la Ligue 1.

Cela s'est passé à une semaine du coup d'envoi de la nouvelle saison. «La LFP s'attelle à trouver des solutions pour un bon déroulement de la saison footballistique qui s'approche à grands pas. Nous sommes disposés à prendre en charge les tests PCR des clubs durant tout l'exercice, soit 1000 personnes, entre joueurs et staffs, par journée de championnat.

Les pouvoirs publics doivent nous aider à faire réussir cette démarche, en garantissant ce type de tests dans chaque wilaya», a-t-il indiqué à la Chaîne 1 de la Radio nationale. Mais, concernant les journalistes, il y a lieu de noter d'une part que Medouar n'est pas concerné et d'autre part, qu'il a mis quelques restrictions pour que les journalistes ne puissent pas remplir leur mission convenablement. Explications: pour les tests PCR, Medouar indique que les journalistes doivent effectuer eux-mêmes les tests PCR avant chaque match.

Et pour éviter la question de savoir pourquoi la LFP ne fait pas de même avec les journalistes en appliquant la même décision prise pour les clubs, c'est-à-dire la prise en charge par la LFP des tests PCR du personnel des médias, Medouar indique que c'est à chaque média d'assurer à son journaliste les test PCR (puisqu'il n'y a qu'un journaliste par organe à être autorisé). Donc, pour qu'un journaliste puisse couvrir un match, il sera appelé à payer 15 000 DA pour un PCR. Ensuite, et c'est pire: le journaliste doit se mettre dans la tribune de presse le jour du match et ne doit en aucun cas être présent dans la zone médias.

C'est à se demander comment le président de la LFP voudrait que les journalistes remplissent leurs missions sans avoir accès aux déclarations des joueurs et coachs? Sinon, écrire en étant dans les tribunes, mieux vaut dans ce cas-là être à la maison et voir le match à la télé avec en plus un replay pour voir les actions litigieuses ou les erreurs des uns et des autres.

Et s'il y aurait deux matchs par semaine, le journal doit payer pour son journaliste 30 000 DA pour un match à voir à partir des tribunes? Quel organe de presse dépenserait-il autant d'argent pour accomplir une mission de la sorte? D'autre part, aucun photographe n'est autorisé à être dans l'enceinte. Ce qui veut dire qu'on ne considère même pas que le photographe est un membres «clé» des médias.

Accosté par nos soins, le président de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), Youcef Tazir, a indiqué qu'une réunion est prévue dans les jours à venir avec Medouar afin de trouver une solution qui arrangera toutes les parties et permettre à ce que la saison se déroule dans les meilleures conditions possibles.