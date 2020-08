Au FC Barcelone, la priorité de l’été est très claire. En effet, cela fait désormais de longues semaines que le club catalan ne compte pas ses efforts pour tenter de recruter Lautaro Martinez, désigné comme le successeur de Luis Suarez. Mais encore faut-il trouver un accord avec l’Inter Milan et cela est très compliqué. Entre les deux clubs, les discussions s’éternisent étant donné qu’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les modalités d’une possible opération. Il faut dire que faute d’argent, le Barça n’a pas une totale marge de manoeuvre pour Lautaro Martinez. Le FC Barcelone veut Lautaro Martinez, mais pour le moment, le recruter n’est pas possible. Ainsi, comme le révèle La Vanguardia, Josep Maria Bartomeu aurait pour le moment décidé de geler cette opération. Alors que cela aurait avancé doucement mais sûrement, parvenir à un accord avec l’Inter Milan serait inconcevable actuellement tant que le Barça n’aurait pas réussi à vendre. Le dossier Lautaro Martinez est donc remis à plus tard. A voir comment cela évoluera dans les prochaines semaines et si les Blaugrana réussiront à vendre des joueurs pour relancer la machine.