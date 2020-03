Le dernier communiqué de la Ligue de football professionnel publié jeudi dernier sur son site annonce que «La commission de discipline de la LFP qui s'est réunie jeudi 12 mars pour traiter les affaires des matchs des quarts de finale aller de la coupe d'Algérie a laissé le dossier du match CABB Arréridj - ES Sétif ouvert pour absence des rapports de commissaire au match et de délégué de sécurité.» D'autre part, la commission a indiqué que Kouki Nabil, entraîneur de l'ESS, est suspendu jusqu'à son audition lors de la séance de lundi prochain à 11h. Pour sa part, le joueur de l'ESS, Amir Karaoui, a écopé d'un match de suspension et une amende de 30 000 DA pour contestation de décision.

La commission de discipline de la LFP attend les rapports des officiels, soit le commissaire au match et du délégué à la sécurité. Sachant que ce match a eu lieu mardi dernier et les officiels en question avaient bien tout le temps nécessaire pour établir leurs rapports respectifs. Par ailleurs, les services de la sûreté de la wilaya de BBA ont procédé à l'arrestation de 29 supporters impliqués dans ces actes de violence survenus après le match.

La cellule de communication de ce corps de sécurité a indiqué à l'APS que les personnes arrêtées seront présentées devant la justice pour «trouble à l'ordre public et destruction des biens publics». Les jets de pierres et les actes de hooliganisme enregistrés à l'extérieur du stade ont fait 55 blessés parmi lesquels 13 éléments de la sûreté nationale, selon la même source, qui a indiqué que toutes les personnes blessées ont été prises en charge à l'hôpital Lakhdar-Bouzidi.

La sûreté de wilaya a, par ailleurs, fait savoir que des dégâts matériels ont également été causés à 3 véhicules touristiques ainsi qu'à la pelouse synthétique du stade, qui fut dernièrement rénovée pour un coût de 70 millions de dinars.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération algérienne de football ont dénoncé avec force vigueur les scènes de violence. Ainsi, le MJS a, dans un communiqué,

«condamné fermement» ces incidents «violents, regrettables, irresponsables et inacceptables».

Le MJS a évoqué également un «impératif de mettre un terme définitif à la violence dans les enceintes sportives, qui gangrène notre sport national, axe prioritaire du plan d'action du secteur».

De son côté, le président de la FAF et les membres du Bureau fédéral ont condamné avec vigueur les incidents et les actes de vandalisme de biens publics et privés qui ont été commis par de pseudo-supporters à l'intérieur et à l'extérieur du stade du 20-août 1955 de Bordj Bou-Arréridj.

«La FAF déplore ce déchaînement de haine et de rancoeur entre les galeries de deux formations voisines qui, pourtant, tout doit réunir pour faire d'un match de football une véritable fête quel que soit le résultat de cette confrontation sportive.

Le supportérisme ne peut être, en aucun cas, confondu avec le hooliganisme et la violence urbaine, et la FAF prendra des sanctions sévères une fois réceptionnés les différents rapports des officiels et des

services de sécurité concernés», a indiqué la FAF.

à l'issue de ce match le président du CABBA, Anis Benhamadi, s'est défendu en indiquant: «Nous avons bien reçu la délégation de l'ESS et il n'y a pas eu de blessure des officiels ni des supporters. Concernant les événements qui se sont déroulés en dehors du stade, cela ne nous concerne pas. On ne connaît pas qui a commis ces actes et on souhaite un prompt rétablissement aux supporters et surtout aux éléments des forces de l'ordre.»