C’est Abdelali Hadji qui a offert cette précieuse victoire au DRBT, en signant un doublé, alors que Abdelhalim Nezouani avait inscrit l’unique but tlemcénien. Le DRBT porte ainsi son capital-points à 9, et rejoint ainsi les deux anciens coleaders, le RC Arba et l’O de Médéa, battus respectivement chez le MO Béjaïa (1-2) et l’AS Khroub (0-2). Au stade de l’Unité maghrébine, ce sont Kadri, sur penalty et Bousalem qui ont offert la victoire au MOB, alors que Zermane avait sauvé l’honneur pour le RCA, au moment où Bouregaâ et Derbal ont permis à l’ASK de dominer l’OM d’entrée de jeu. Autre bonne opération, celle de l’USM Annaba, qui a remporté sa première victoire de la saison contre le RC Relizane, grâce à un but de Kherifi. Les Tuniques Rouges quittent ainsi la dernière place du classement, qu’occupe désormais l’USM Harrach seule, avec un seul point au compteur, après son nul à domicile contre le MC El Eulma (2-2). Dans les autres matchs de cette 4e journée, le MC Saïda a battu la JSM Béjaïa (1-0) grâce à Gariche, alors que l’ASM Oran s’est remis une nouvelle fois à l’adresse de Hitala pour surprendre l’Amel Boussaâda (1-0). De son côté, la JSM Skikda a dominé le nouveau promu OM Arzew (2-1), grâce notamment à Semani et Boutiba, alors qu’Itim avait sauvé l’honneur pour les visiteurs.

Résultats

USM Harrach 2 MCE Eulma 2

JSM Skikda 2 OM Arzew 1

MC Saïda 1 JSM Béjaïa 0

USM Annaba 1 RC Relizane 0

ASM Oran 1 A Boussaâda 0

MO Béjaïa 2 RC Arbaâ 1

AS Khroub 2 O m 0

DRB Tadjenanet 2 WA Tlemcen 1