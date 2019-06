Un élément a peut-être plus contribué que n’importe quel autre dans la victoire des Verts. Il s’agit de Sofiane Feghouli. Pour sa 54e cape internationale, le joueur de Galatasaray a fait plus que répondre aux attentes. Positionné une nouvelle fois dans son rôle préférentiel de milieu relayeur, il a abattu un travail colossal, tant sur le plan défensif qu’offensif. Pendant les 90 minutes passées sur le terrain, il a fait montre d’une énorme générosité, celle qu’il affiche constamment avec les Verts lorsqu’il est au mieux de sa forme et bien utilisé par le coach.

Une prestation XXL et agrémentée par une passe décisive sur le but de Belaili. Il a réussi une passe en retrait parfaite. Une vraie invitation à scorer, pourtant exécutée à l’aveugle. Un geste décisif et à travers lequel il se faisait quelque peu pardonner pour son manqué de trois minutes auparavant (46e), avec ce tir consécutif à une remise de Bounedjah, où il loupe le cadre de peu alors que les buts lui sont grands ouverts. Elément le plus ancien de cette sélection en compagnie de M’Bolhi, il est l’un des hommes clés de cette Algérie redevenue conquérante.