La région de Béjaïa, et plus particulièrement la station balnéaire de Tichy, n’est pas seulement un lieu de villégiature, où se prélassent les vacanciers, profitant des bains de la grande Bleue. à la faveur de la présente saison estivale, cette ville côtière s’est donnée un autre rôle, celui d’être un centre de regroupement pour les sportifs et ce, grâce aux commodités dont elle dispose, notamment en matière de prise en charge des athlètes pour la préparation de la saison sportive. C’est à Tichy que nous avons rencontré les footballeuses de FC Constantine (filles de la Concorde Constantine). Elles étaient là en compagnie de leur entraîneur, Radia Fertoul, pour un stage de préparation de la saison sportive qui démarrera sous peu. Fertoul, cette ex-joueuse internationale et l’ex-entraîneur de l’équipe nationale, a choisi d’élire domicile à l’hôtel Syphax pour ce stage bloqué. « Notre choix s’est basé sur les commodités et les dispositions qu’offre cet établissement », dit-elle, citant la piscine, la salle de musculation, une plage pour l’exercice physique, un sauna et un hammam pour la récupération. « L’établissement a également pris en charge la convention avec le stade communal de la station voisine d’Aokas pour le travail technique », indique Mme Fertoul, qui précise que le programme du stage est « basé sur un biquotidien et parfois un triquotidien », sans omettre de remercier Khoudir Aroudj, le propriétaire de l’établissement et son directeur Abdellah et tout le personnel, qui, selon elle, se sont dévoués pour mette à l’aise les 19 joueuses, accompagnées d’un médecin et d’un entraîneur des gardiennes de but. Fondé en 2004, le FCC obtient sa première licence qui lui permettra de participer au cham-

pionnat national de la saison 2006. « Mais c’est en 2011 que ce club obtient son premier titre de la catégorie U20 », raconte Radia Fertoul, la fondatrice de ce club féminin de Constantine. Depuis, le club n’a pas raté une finale avec des titres en 2013, 2015, 2016. Et 2018, c’était l’année du doublé (championnat et coupe) ainsi qu’une place en finale de la coupe de la Ligue qu’elle avait ratée de près. Ce titre sera remporté cette année haut la main. En dépit des problèmes de subventions, notamment celles de la collectivité locale qui n’attirait plus dans les caisses du club depuis 2014, le FCC s’est débrouillé avec l’aide de la DJS.