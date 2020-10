Le forfait de Naples face à la Juventus, dimanche, à la suite de deux cas de Covid-19 dans l'effectif napolitain, risque de lui valoir une défaite 3-0 sur tapis vert et a ouvert une nouvelle crise dans le football italien. A l'heure du coup d'envoi maintenue par les instances sportives italiennes, les joueurs de la Juventus étaient là, les arbitres aussi et même une poignée de supporters. Mais pas les Napolitains, restés à l'isolement chez eux sur instruction des autorités sanitaires régionales. Le club du sud de l'Italie assure ne pas avoir obtenu l'autorisation des autorités sanitaires locales pour faire le déplacement et avait demandé le report de cette rencontre. Selon la Ligue italienne, le protocole pour encadrer les matchs de Série A devait permettre à Naples d'aligner une équipe face à la Juve, en dépit des deux cas positifs dans l'effectif napolitain (les milieux Eljif Elmas et Piotr Zielinski).