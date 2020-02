« Je trouve honteuse la situation de certains joueurs avec leurs agents et les membres de leur famille. Nous ne sommes pas là pour nous faire dévaliser ! » Énervé, le président de l’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, n’a pas hésité à tancer l’entourage d’Edinson Cavani, qu’il accuse d’avoir été à l’origine de son transfert avorté, cet hiver. Une accusation que n’accepte pas le demi-frère et agent de l’attaquant du PSG, Walter Guglielmone. « Le plus important, c’est ce qu’a fait Edi pour partir. Vous pensez qu’Edi n’a pas joué pendant presque un mois pour que je fasse capoter l’opération à cause d’une commission et que j’empêche son rêve de se réaliser ? Et toutes les histoires que cela a fait avec le PSG ? Si c’était une question d’argent, Edi serait allé en Angleterre, à Manchester ou à Chelsea. (...) L’Atletico ne pouvait supporter le coût économique de l’opération et le PSG n’a pas voulu baisser la somme qu’il demandait. L’Atletico n’a pu trouver un accord avec le PSG », a clarifié le représentant d’El Matador pour la Cadena SER. De quoi remettre en cause une arrivée de Cavani chez les Rojiblancos à l’avenir ? En football, tout va très vite...