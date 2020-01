La CAF a désigné l'arbitre gabonais Eric Otogo-Castane pour diriger le derby maghrébin entre le WA Casablanca et l'USM Alger, prévu vendredi au Complexe Mohammed-V (20h00), dans le cadre de la 5e journée (Gr. C) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique. Il sera assisté de son compatriote Boris Marlaise et du Tchadien Issa Yaya. Battue lors de la précédente journée en déplacement par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (2-1), l'USMA (3e, 2 pts), jouera sa dernière carte à Casablanca face au Wydad. Le WAC pointe à la 2e place au classement avec 6 points, à quatre longueurs de Mamelodi Sundwons, déjà qualifié.