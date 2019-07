Pour le match Algérie – Nigeria ce soir, la CAF a désigné le Gambien Bakary Papa Gassama pour officier les débats. Il a déjà dirigé une rencontre entre les deux équipes comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, remporté par les Nigérians (3-1) à Uyo. Arbitre international depuis 2006, Gassama a officié des compétitions majeures à l’instar des mondiaux 2014 et 2018, la Ligue africaine des champions et les coupes d’Afrique des nations dont la finale en 2015 entre la Côte d’Ivoire et le Ghana.