Voilà qu’on vient mettre un terme à la polémique née du geste du capitaine de l’EN algérienne de football, Riyad Mahrez, après la finale de la CAN remportée par les Verts face aux Sénégalais (1-0). L’ambassadeur d’Egypte en Algérie, Aymen Mechrafa, a qualifié le geste du joueur algérien de « spontané », en ne serrant pas la main au Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, ainsi qu’au ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhy. « Son geste était spontané. Il était très heureux du sacre de l’Algérie et voulait coûte que coûte soulever le trophée. L’on ne tient pas compte de ce qui se dit, ici et là, notamment sur les réseaux sociaux, là où il y a trop de fake news », a indiqué le diplomate égyptien. Pour lui, « il ne faut pas sortir le football, en tant que sport, de son aspect et le coller à d’autres ». « Nous ne mélangeons pas le sport et la politique. Cette polémique ne risque en aucun cas d’affecter les relations entre les deux pays. Des relations fraternelles et solides, en témoigne la dernière rencontre entre les deux chefs d’Etat, Abdel Fattah Al-Sissi et Abdelkader Bensalah », insiste-t-il. Cette polémique a tout dépassé, au point où l’avocat Samir Sabri, réputé proche du président égyptien, a annoncé avoir déposé plainte auprès du procureur général pour inclure le nom de Riyad Mahrez sur la liste des personnes interdites d’entrée sur le territoire égyptien. D’autres parties ont traité le joueur de tous les noms d’oiseaux. Certains l’ont qualifié de « terroriste », alors que d’autres ont affirmé que « ce geste est orchestré par l’organisation des Frères musulmans ». Entre-temps, le premier concerné, à savoir Moustafa Madbouli, et même s’il a le doit d’être vexé par ce geste, ne semble pas pour autant en vouloir au joueur de Manchester City. Des sources médiatiques égyptiennes ont affirmé que le Premier ministre s’est dit « compréhensif », que dans un pareil moment de joie, Mahrez a omis de lui serrer la main. Madbouli, ajoute-t-on, ne garde aucune rancune envers le « capitano », ce qui est, on ne peut plus, une réponse claire, nette et précise à ceux qui cherchent à semer la zizanie et provoquer la division entre les deux pays. Par ailleurs, de retour hier, dans son club, Riyad Mahrez a eu droit à un accueil triomphal. Les Citizens, dirigeants et supporters, ont organisé une réception à leur champion d’Afrique, et tout le monde a été unanime à dire que le sacre des Algériens était amplement mérité. Mahrez, grand artisan de ce trophée, a indiqué qu’il espère avoir autant de réussite lors de la saison à venir avec la bande à Pep Guardiola.