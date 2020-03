Présent au Portugal au chevet de sa mère, récemment victime d'un AVC, Ronaldo est très sensible à la situation sanitaire mondiale. Pour y faire face, le Portugais a décidé de transformer ses nombreux complexes hôteliers en refuges pour les personnes infectées. Le quintuple Ballon d'or a d'ailleurs annoncé qu'il prendra en charge les salaires du personnel soignant ainsi que les coûts de fonctionnement. «Je vous parle aujourd'hui non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier. Il est important que nous suivions tous les conseils de l'OMS et des organes directeurs sur la manière de gérer la situation actuelle. La protection de la vie humaine doit passer avant tous les autres intérêts», a indiqué CR7 sur Instagram.

Les compétitions nationales de voile suspendues L'ensemble des compétitions nationales de voile est suspendu jusqu'à nouvel ordre, par mesure de prévention contre le coronavirus qui continue de se propager, a annoncé la Fédération algérienne de la discipline (FAV). «Une décision que nous prenons en tant que citoyens conscients et responsables, afin de préserver la santé de nos athlètes, techniciens et dirigeants», a écrit l'instance dans un communiqué. Cette décision a été prise consécutivement aux dernières recommandations du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a instruit les différentes Fédérations sportives de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout risque de propagation du coronavirus.

Le championnat d'Afrique de VTT maintenu

Les championnats d'Afrique 2020 de Vélo tout-terrain (VTT), qualificatifs aux Olympiades de Tokyo, se dérouleront comme prévu du 12 au 18 avril prochain à Batna, a-t-on appris samedi auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), au moment où plusieurs autres évènements sportifs, nationaux et internationaux, ont été reportés ou annulés, en raison de l'épidémie du coronavirus, qui a déjà fait plusieurs milliers de morts à travers le monde. En effet, même s'ils ont pris des mesures draconiennes pour éviter la propagation de cette épidémie, les pouvoirs publics ont autorisé les Fédérations sportives algériennes à participer et à organiser «les évènements importants», surtout s'il serait préjudiciable à l'Algérie d'y renoncer. Ainsi, étant donné que ces championnats d'Afrique de VTT seront qualificatifs au JO nippones, la FAC a décidé de maintenir leur organisation, en prenant les dispositions nécessaires pour leur bon déroulement.

Garay, premier joueur de Liga testé positif

Le défenseur central argentin de Valence Ezequiel Garay est le premier joueur du championnat d'Espagne de football à avoir été testé positif au coronavirus, comme l'a annoncé le joueur lui-même, hier, sur les réseaux sociaux. «C'est clair que j'ai mal commencé l'année 2020. J'ai été testé positif au coronavirus, je me sens très bien et maintenant il ne reste plus qu'à faire ce que disent les autorités sanitaires, c'est-à-dire se mettre à l'isolement», a-t-il écrit sur le réseau social Instagram, avec une photo le montrant tout sourire, le pouce levé. Garay, 33 ans, était en tribunes mardi pour le 8e de finale retour de Ligue des champions, perdu par le Valence CF contre l'Atalanta.

Troisième cas en NBA

Les Pistons de Détroit ont annoncé samedi qu'un de leurs joueurs a été testé positif au nouveau coronavirus, ce qui porterait à trois le nombre de cas dans la ligue NBA, après Rudy Gobert et Donovan Mitchell, tous deux joueurs des Utah Jazz. Les Pistons n'ont pas précisé l'identité du joueur en question, assurant simplement qu'il était confiné depuis mercredi soir. Selon des médias américains, il s'agit de Christian Wood, qui a marqué 30 points contre le Jazz samedi dernier. Quatre jours plus tard, l'ailier fort a marqué 32 points contre les Sixers de Philadelphie, son meilleur score en carrière. Le joueur «reste confiné et est soigné par le staff médical de l'équipe», indique le communiqué des Pistons.

La F1 annule son festival de Johannesbourg

C'est sans grande surprise que la F1, qui a annulé ses quatre premières courses au calendrier, a décidé de ne pas tenir le festival qui devait se tenir dans les rues de Johannesbourg. La F1 devait en effet tenir un de ses F1 Live dans la ville sud-africaine, mais face à l'épidémie de coronavirus mondiale qui sévit, l'événement prévu le 29 mars est lui aussi annulé. «Compte tenu de la situation mondiale concernant le Covid-19, le festival qui devait avoir lieu le 29 mars a été reporté pour protéger la sécurité des fans et des participants à l'événement», a déclaré la F1. Une date de report pourrait être fixée lorsque l'épidémie sera vaincue: «Toute décision de report sera faite au bon moment sur le plan de la sécurité publique.»