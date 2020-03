Lundi dernier, le match Sassuolo - Brescia, comptant pour la 26e journée de Serie A, s'est joué comme prévu à huis clos, et a été remporté (3-0) par l'équipe locale. Et il devrait être le dernier avant début avril. Après son premier but, l'attaquant de Sassuolo Francesco Caputo a brandi une feuille sur laquelle on pouvait lire le message: «Tout ira bien. Restez à la maison.» Quelques heures plus tard, Giuseppe Conte a utilisé les mêmes mots pour présenter le nouveau décret, depuis entré en vigueur à minuit. «Je vais signer un décret que l'on peut résumer ainsi: ‘Je reste chez moi'», a-t-il dit en conférence de presse. Parmi les mesures prévues, comme la fermeture des écoles et des universités de tout le pays, figure donc aussi la suspension des compétitions sportives. «Il n'y a pas de raison pour que se poursuivent les matchs et les manifestations sportives et je pense au championnat de football. Je suis désolé mais tous les tifosi doivent en prendre acte», a déclaré Conte. Le texte prévoit cependant la possibilité d'organiser à huis clos des matchs dépendant d'instances internationales, ce qui est le cas de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, les compétitions de l'UEFA. En Ligue des champions, le match Juventus - Lyon est pour l'instant programmé le mardi 17 mars à Turin. En Ligue Europa, l'Inter Milan doit accueillir Getafe dès demain et l'AS Rome est censée recevoir Séville le jeudi 19 mars. Le championnat d'Italie, lui, se retrouve donc à l'arrêt pour au moins trois grosses semaines. Depuis dimanche, de nombreuses voix s'étaient élevées pour réclamer l'arrêt des compétitions sportives et notamment de la Serie A. Le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, avait lui-même appelé à la suspension du championnat dimanche, quelques minutes avant le coup d'envoi du match Parme - SPAL et quelques heures après la publication du décret pris par son gouvernement qui autorisait la tenue de matchs à huis clos. Damiano Tommasi, président du syndicat des joueurs, a lui aussi réclamé l'arrêt des compétitions, comme plusieurs footballeurs, notamment Mario Balotelli. Et avant la conférence de presse du chef du gouvernement lundi, le Comité olympique italien, qui a autorité sur toutes les fédérations sportives du pays, avait également demandé la suspension de «toutes les activités sportives à tous niveaux» jusqu'au 3 avril. dernier, le match Sassuolo - Brescia, comptant pour la 26e journée de Serie A, s'est joué comme prévu à huis clos, et a été remporté (3-0) par l'équipe locale. Et il devrait être le dernier avant début avril. Après son premier but, l'attaquant de Sassuolo Francesco Caputo a brandi une feuille sur laquelle on pouvait lire le message: «Tout ira bien. Restez à la maison.» Quelques heures plus tard, Giuseppe Conte a utilisé les mêmes mots pour présenter le nouveau décret, depuis entré en vigueur à minuit. «Je vais signer un décret que l'on peut résumer ainsi: ‘Je reste chez moi'», a-t-il dit en conférence de presse. Parmi les mesures prévues, comme la fermeture des écoles et des universités de tout le pays, figure donc aussi la suspension des compétitions sportives. «Il n'y a pas de raison pour que se poursuivent les matchs et les manifestations sportives et je pense au championnat de football. Je suis désolé? mais tous les tifosi doivent en prendre acte», a déclaré Conte. Le texte prévoit cependant la possibilité d'organiser à huis clos des matches dépendant d'instances internationales, ce qui est le cas de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, les compétitions de l'UEFA. En Ligue des champions, le match Juventus - Lyon est pour l'instant programmé le mardi 17 mars à Turin. En Ligue Europa, l'Inter Milan doit accueillir Getafe dès demain et l'AS Rome est censée recevoir Séville le jeudi 19 mars. Le championnat d'Italie, lui, se retrouve donc à l'arrêt pour au moins trois grosses semaines. Depuis dimanche, de nombreuses voix s'étaient élevées pour réclamer l'arrêt des compétitions sportives et notamment de la Serie A. Le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, avait lui-même appelé à la suspension du championnat dimanche, quelques minutes avant le coup d'envoi du match Parme - SPAL et quelques heures après la publication du décret pris par son gouvernement qui autorisait la tenue de matchs à huis clos. Damiano Tommasi, président du syndicat des joueurs, a lui aussi réclamé l'arrêt des compétitions, comme plusieurs footballeurs, notamment Mario Balotelli. Et avant la conférence de presse du chef du gouvernement lundi, le Comité olympique italien, qui a autorité sur toutes les fédérations sportives du pays, avait également demandé la suspension de «toutes les activités sportives à tous niveaux» jusqu'au 3 avril.

Betis Séville : Fekir suivi par le Real

Très en vue contre le Real Madrid (2-1 pour les Andalous) dimanche en championnat, le Français Nabil Fekir (26 ans, 22 matchs et 7 buts en Liga cette saison) a bien choisi son jour pour briller. Le milieu offensif du Betis Séville sait peut-être que son nom circule chez les Merengue. C'est effectivement l'information publiée par Mundo Deportivo, qui affirme que l'ancien Lyonnais sera l'une des attractions du prochain mercato. Et pour cause, son club reçoit régulièrement des superviseurs focalisés sur ses performances. Finalement, l'international tricolore avait peut-être fait le bon choix l'été dernier.

FC Barcelone : Bartomeu dehors?

Lassé, fatigué et même épuisé. C'est en ces termes que la presse catalane évoque le ressenti de Leo Messi vis-à-vis de ses dirigeants. L'Argentin leur reproche une gestion trop approximative pour permettre au club de briller comme à la belle époque. Une présidence pointée du doigt par le plus grand acteur de l'histoire du club. Les affaires se multiplient pour le président Bartomeu, dont le recrutement des dernières saisons est clairement un fiasco (Alcacer, Gomes, Dembele, Coutinho...). Pour Leo Messi, il faut un changement en profondeur. Et cela passe par les dirigeants. Quitte à mettre sa prolongation de contrat dans la balance? Ce n'est pas impossible... Si c'était le cas, la pression serait impossible à tenir pour Bartomeu et un ménage sans précédent pourrait donc s'opérer.

Manchester United :Tahith Chong prolonge jusqu'en 2022

Manchester United a officialisé lundi dernier la prolongation du contrat de son milieu offensif Tahith Chong. En fin de contrat en juin, le jeune footballeur néerlandais a paraphé un nouveau bail de deux années, soit jusqu'en juin 2022. Le deal inclut une option pour une saison supplémentaire. Le joueur âgé de 20 ans a disputé 14 matchs avec les Red Devils. Cette saison, Tahith Chong a joué 11 rencontres toutes compétitions confondues, dont trois de Premier League.

Juventus : Le club prêt à se jeter sur Rakitic

Ivan Rakitic pourrait poser ses valises à la Juventus l'été prochain. Dans une situation de plus en plus compliquée au FC Barcelone, le milieu de terrain croate aurait pu prendre le large lors des dernières fenêtres de transferts. Malgré les tentatives du PSG et de la Juventus, Ivan Rakitic n'a jamais quitté le Barça. Toutefois, il pourrait faire ses valises dans les prochains mois. Selon les informations de Catalunya Radio, le FC Barcelone aurait décidé de se débarrasser d'Ivan Rakitic lors du prochain mercato estival. Et la Juventus serait prête à lui tendre les bras. A en croirele média ibérique, les Bianconeri, qui auraient déjà tenté de recruter Ivan Rakitic par le passé, seraient prêts à retenter leur chance lors du prochain mercato estival. A un an de la fin du contrat du Croate, le Barça parviendra-t-il à trouver un terrain d'entente avec la Juventus?

Fédération espagnole de football : Casillas maintient sa candidature

Il y a quelques jours, Iker Casillas voyait son domicile être perquisitionné dans le cadre d'une grande affaire de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Le gardien espagnol avait alors fait part de ses intentions d'être transparent avec la justice. Cependant les élections ont été avancées et le vainqueur de la Coupe du monde 2010 est monté au créneau dans des propos relayés

par AS. Devant gérer cette situation personnelle, Iker Casillas s'est montré très remonté de cette décision via son conseiller. «C'est une situation qui lui fait préjudice face à l'autre candidat» a alors lancé ce dernier. De son côté, l'ancien joueur du Real Madrid a maintenu sa candidature: «Je suis toujours dans la course électorale, ma candidature se poursuit.» Les élections se tiendront début juin.