Il y a quelque mois, une probable tenue d’un match amical entre l’Algérie et la France devient de plus en plus récurrente. Les deux Fédérations en parlent mais pour l’instant rien de concret. Dans un entretien avec beIN Sports, Noël Le Graët, président de la Fédération Française de football (FFF) a affiché son regret de la non-organisation de ce genre de rencontres de façon régulière. « Je trouve ça totalement anormal qu’on ne puisse pas rencontrer l’Algérie de façon régulière. C’est un pays ami, il y a beaucoup d’Algériens en France, qui sont français, et qui ont fait le bonheur soit de nos équipes professionnelles, soit de nos entreprises … Donc j’ai du mal à comprendre pourquoi on n’y arrive pas », a-t-il regretté. Mais, il pense tout de même le faire avant la fin de son mandat à la tête de la FFF : « Ça fait malheureusement 7/8 ans que je veux jouer là-bas. Je pousse, je me déplace en Algérie pour voir si le dossier peut avancer mais ce n’est pas du tout confirmé pour le moment ». Par ailleurs, Le Graët a confirmé qu’il imaginait Didier Deschamps comme son remplaçant idéal : « Mais il veut continuer d’entraîner, alors je ne sais pas si j’assurerai l’intérim... » La prochaine élection aura lieu en décembre 2020. Pour rappel, la seule et l’unique confrontation entre l’Algérie et la France était un match amical en octobre 2001 joué au stade de France. Alors que les Bleus mènent sur le score de 4 buts à 1, la rencontre a été interrompue à la 75ème minute pour envahissement des supporters sur la pelouse.