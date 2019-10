Huit matchs, huit victoires et provisoirement huit points d’avance sur Manchester City: c’est un début de saison presque parfait que réalise Liverpool. Presque parce que, si l’on fait la fine bouche, les Reds sont parfois un peu poussifs dans le jeu. Ce fut le cas samedi à Anfield, contre Leicester City (2-1).

Une rencontre que le LFC a remportée à l’arraché, au bout du temps additionnel, grâce à un penalty de James Milner (90e+5) obtenu après utilisation de la VAR. Avant cela, le milieu de terrain anglais s’était déjà illustré surl’ouverture du score en servant d’un bon ballon en profondeur Sadio Mané, qui n’a pas manqué son face-à-face avec Kasper Schmeichel (40e). Son 50e but en championnat sous les couleurs liverpuldiennes. Mais les joueurs de Jürgen Klopp n’ont ensuite pas su tuer le match et les Foxes en ont profité pour revenir au score grâce à James Maddison (80e). Au meilleur moment, pensaient-ils alors sans doute. Mais il en aurait fallu plus pour faire chuter l’invincible leader qui, même s’il a une nouvelle fois peiné à s’imposer, comme à Sheffield United le week-end dernier (0-1) ou à Chelsea une semaine plus tôt (1-2), gagne quand même. A la fin de cette rencontre, Jürgen Klopp était furieux. Il n’avait que la blessure de Mohamed Salah en tête au moment de répondre aux questions de Sky Sports. Quelques minutes plus tôt, l’Egyptien avait été victime d’un tacle dangereux de la part du milieu de terrain des Foxes Hamza Choudhury, l’obligeant à quitter le terrain. Si a priori Mohamed Salah n’est pas gravement touché, certains fans des Reds se sont malheureusement chargés de lui rendre justice. Ou du moins ce que eux considèrent comme de la justice... Choudhury, dont les parents sont d’origine bengalie, a vu une déferlante de messages racistes s’abattre sur lui sur les réseaux sociaux, lui intimant l’ordre de «rentrer au Pakistan ou au Bangladesh», ou le qualifiant de «nègre asiatique» et autres amabilités.