Le champion d’Afrique avec l’EN de football, Ramy Bensebaïni, qui avait brillé de mille feux lors de la dernière CAN en Egypte, a été honoré, hier à Constantine, par les autorités locales, à leur tête le wali Abdesamia Saidoune. Ce dernier prononcera un mot de fierté pour le natif de Constantine, lui souhaitant d’autres succès à l’avenir. Pour sa part, Ramy Bensebaïni ne manquera pas d’exprimer toute sa gratitude, avant de tenir un point de presse. Il a déclaré dans ce sillage : «C’est un grand honneur pour moi et c’est grand plaisir de me retrouver parmi vous. Cela me fait énormément plaisir de partager ce moment ici à Constantine avec vous.» Il revient ensuite sur l’évènement de la coupe d’Afrique pour souligner : «On s’est donné a fond, on a tout fait et donné le meilleur de nous-mêmes pour décrocher cette coupe tant attendue et souhaitée.» Le pensionnaire du Stade Rennais ne manquera pas cette occasion pour exprimer encore une fois toute sa considération pour le peuple algérien, «qui a cru en nous et qui nous a encouragé jusqu’à la fin». «En partie, c’est ce qui nous a donné de l’élan pour aller à fond. On s’attendait, certes, à un accueil triomphal, mais là, on a été surpris par un accueil royal», dira le joueur formé au Paradou AC. Il a ensuite rendu un vibrant hommage au sélectionneur national, Djamel Belmadi, lequel, selon Bensebaïni, est pour beaucoup dans ce deuxièlme sacre continental pour l’Algérie. «Le plus grand mérite lui revient dans cette coupe d’Afrique. Il a su nous parler. Il a su tirer le meilleur de nous-mêmes. Il a fait pour nous un excellent travail. J’avoue également son grand professionnalisme. Notre coach a surtout ce don de réveiller cette confiance en les joueurs. Avec lui, c’est du vrai football. Il est d’un énorme patriotisme», témoigne le conférencier. Concernant son avenir et sa carrière, le footballeur s’est contenté de dire qu’il préfère attendre encore, même si certaines sources l’annoncent déjà sur le calepin du club italien de Naples.