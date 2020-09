Ronald Koeman n'a donc pas manqué ses débuts sur le banc de touche du FC Barcelone. Grâce notamment à deux réalisations de ses Français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, les Blaugrana se sont imposés, samedi face au Gimnastic Tarragone (3-1), à l'occasion de leur premier match amical d'avant-saison. «J'ai vu de bonnes choses avec les deux premiers buts et du jeu sur ales ailes, où l'espace a été bien utilisé. En seconde période nous aurions pu marquer plus de buts», a notamment déclaré le Néerlandais. Aligné d'entrée de jeu, Lionel Messi, qui a repris l'entraînement avec le Barça, lundi dernier, après avoir finalement décidé de rester en Catalogne bon gré mal gré, a forcément vu sa performance scrutée à la loupe par son entraîneur mais également l'ensemble des observateurs. «Messi montre le même état esprit depuis le premier jour. Il s'entraîne bien, il s'est aussi entraîné pendant son jour de repos. Il sait parfaitement qu'il doit progresser physiquement comme tout le monde. Sa qualité parle d'elle-même», a ainsi jugé Koeman. Les Catalans auront encore un galon de préparation dans trois jours, contre Gérone (2e division), avant d'entamer la saison 2020-2021 de Liga le dimanche 27 septembre, à domicile, face à Villarreal.