Le GS Pétroliers s’est qualifié pour les demi-finales de la 35e édition du Championnat arabe des clubs de handball suite à sa victoire enregistrée vendredi à Amman (Jordanie), face à la formation marocaine du Raja Agadir (31-24). Dans les deux premiers quarts de finale, le derby qatari animé par Al Qatar et Al Gharafa est revenu logiquement à ce dernier, vainqueur sur le score de 31 à 20. De son côté, le derby koweïtien disputé entre Burqan et Al Koweït a connu une issue des plus inattendue. En effet, le club de Burqan qui a enchaîné trois défaites lors du premier tour a créé la surprise en sortant Al Koweït (21-20). Les quatre formations encore en lice profiteront aujourd’hui d’une journée de repos avant de reprendre la compétition demain avec les demi-finales. Le GS Pétroliers jouera face à Burqan, invité surprise du carré d’As.