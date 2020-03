Les karatékas du GS Pétroliers (messieurs) et de l’OM Birtouta (dames) ont dominé les finales de kumité individuel du championnat d’Algérie de karaté-do seniors, disputées vendredi à la salle Harcha-Hacène (Alger), en s’adjugeant la majorité des 10 titres mis en jeu lors de la 2e journée de compétition. Chez les dames, les athlètes de l’OM Birtouta ont décroché trois médailles d’or par Chaima Midi (-61 kg), Safia Dine (-68 kg) et Loubna Mekedes (+68 kg), alors que les deux autres titres sont revenus aux Pétrolières Widad Draou (-55 kg) et Imen Taleb (-50 kg). Chez les messieurs, les athlètes du GS Pétroliers se sont adjugés deux médailles d’or grâce à Fouad Benbara (-67 kg) et Samy Brahimi (-84 kg), alors que les autres titres nationaux ont été remportés par Alaa Salmi de la JS Masdour (Bouira) dans la catégorie (-60 kg), Mohamed Benbrahem de l’AS Sureté nationale en (-75 kg) et Moussa Belhamel de la JS Barika (Batna) en (+84 kg).