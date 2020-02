Les cyclistes du GSP ont confirmé leur domination samedi à Tébessa en remportant chez les seniors la seconde manche du tour d’Algérie cyclisme 2020 au terme de trois jours de compétition. Les sociétaires du GSP, Abdallah Benyoucef, Lalouchi Smaïl et Krim Had Bouzid ont dominé la troisième et dernière étape en occupant les trois premières places chez les séniors. Chez les juniors, la première place est revenue au cycliste, Zaki Boudar du club El Majd de Blida devant Salah-Eddine Cherki du club Amel El-Maleh (Ain Temouchent) et en troisième position Hamza Amari du GSP. 48 cyclistes ont participé chez les seniors et juniors à cette ultime étape de 120 km (Tébessa-El Hammamet) de cette compétition organisée par la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) de concert avec l’association Crispine de cyclisme et la direction de la jeunesse et des sports.